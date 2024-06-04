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鴻海董座劉揚偉：鴻華先進橋頭新廠 將成指標性AI工廠

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉（右）今日指出，鴻海旗下鴻華先進橋頭新廠，將成為集團指標性AI工廠之一。記者鍾張涵／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右）今日指出，鴻海旗下鴻華先進橋頭新廠，將成為集團指標性AI工廠之一。記者鍾張涵／攝影

鴻海董事長劉揚偉今日指出，鴻海將攜手輝達建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，地點將在高雄軟體園區，雙方將持續深化在AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作。

鴻海指出，雙方將以Omniverse創建數位孿生應用（Digital Twin），陸續導入智慧製造、智慧EV、智慧城市平台。

在智慧製造平台方面，透過生產線的規畫，涵蓋既有AI伺服器產品的製造、電動車組裝廠，並透過影像辨識技術結合集團AMR協同產線運作，做到產能利用最佳化。

鴻海旗下鴻華先進橋頭新廠將成為集團指標性AI工廠之一，結合數位孿生導入雲端互聯技術、虛實產線協同運作及數位即時監控，確保生產品質，以應付目前鴻華電動巴士訂單大於產能的市場需求。

另外，智慧EV平台方面，鴻海和輝達雙方所合作的電動車ADAS平台，已初具成果，未來會將該平台應用在未來鴻海設計的車款上，同時也正和歐美傳統車廠洽談專案中。針對NVIDIA新一代晶片，鴻海和輝達共同規畫「艙駕合一」的智慧出行方案，致力打造第三生活空間。

劉揚偉指出，圍繞在高雄的智慧城市平台，除了雙方合作建置的先進算力中心，也將結合生態系夥伴推動生成式AI應用方案的實質落地。

目前鴻海集團已協助高雄市政府導入智慧化公共運輸管理，後續將針對數位治理、醫療健康領域，引進生成式AI技術，惠及當地市民、政府、企業及到訪遊客。

AI 智慧城市 鴻海

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