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落腳高雄！劉揚偉攜手黃仁勳建置「台灣先進算力中心」 驅動三大智慧平台

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劉揚偉攜手黃仁勳 宣布在高雄建台灣先進算力中心

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心。中為輝達執行長黃仁勳，右為鴻海董座劉揚偉。圖／鴻海提供
鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心。中為輝達執行長黃仁勳，右為鴻海董座劉揚偉。圖／鴻海提供

全球最大AI伺服器製造商、鴻海科技集團今日於台北電腦展（Computex2024）宣布，將攜手輝達，以超級晶片GB200伺服器為核心，在台灣高雄建置先進算力中心，驅動集團智慧製造、智慧EV、智慧城市三大平台。鴻海董事長劉揚偉現場宣布，鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆CPU，預計2026年完工。

劉揚偉說，藉由輝達強大的AI技術，驅動鴻海三大平台服務。雙方也將持續深化在AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作，透過鴻海龐大的製造規模，展現AI所帶來的強大競爭力。

輝達創辦人黃仁勳今日表示，隨著全球對AI需求的爆炸性增長，我們已經步入算力科技的新時代。鴻海是NVIDIA的優秀供應商，也是智慧製造、機器人生成式AI應用的開拓者，處於領先地位。鴻海在高雄建立的先進運算中心，將運用NVIDIA的AI、Digital Twin和機器人平台，推動技術創新、促進產業進一步發展。

鴻海指出，作為輝達在AI伺服器的最大供應商，也是最重要的合作夥伴，雙方也將持續深化在AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作，為產業做出更多貢獻。

Computex 2024今迎來最高潮，黃仁勳親自到訪集團旗下鴻佰科技展位，和鴻海科技集團董事長劉揚偉相見歡，兩人一同聽取展區主管介紹雙方合作最新的GB200 NVL72、MGX以及HGX等相關產品。

參訪完鴻佰科技展位後，黃仁勳予以高度肯定，表示鴻海和輝達在各項產品開發上緊密合作，尤其是Blackwell系列晶片就是雙方合作成果的證明；鴻海有非常優異的垂直整合能力，是輝達在GB200最重要的合作夥伴。

據悉，雙方將以Omniverse創建數位孿生應用（Digital Twin），陸續導入智慧製造、智慧EV、智慧城市平台。首先，智慧製造平台方面，透過生產線的規劃，涵蓋既有AI伺服器產品的製造、電動車組裝廠，並透過影像辨識技術，結合集團AMR協同產線運作，以做到產能利用最佳化。

鴻海董事長劉揚偉（右）今宣布，鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆CPU，預計2026年完工。記者鍾張涵／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右）今宣布，鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆CPU，預計2026年完工。記者鍾張涵／攝影

AI 輝達 鴻海

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