最智慧建言？ 魏哲家：買台積電股票我不是示範過了嗎？

台積電（2330）4日召開股東常會，並改選董事，會後台積電新任董事長魏哲家以新身分和媒體交流，回應媒體詢問最智慧的建言，他不改幽默說，The Same一樣，並幽默反問「買台積電股票我不是示範過了嗎？」。

今日股東會期間劉德音被股東詢問說能否給大家世界一段的智慧談話，劉德音幽默說，「就是買台積電股票。」語畢現場笑聲不斷。

而有「小何麗玲」之稱的股東黃雪芬在上周到鴻海（2317）股東會後，今日也來台積電股東會獻花，她說，鴻海股東會她製作看板希望股價上看500元，台積電也不能沒有1,000元，甚至希望上看1,200元。

會後魏哲家首度以新身分受訪，言談間展現果斷幽默一面，期間他回應外界詢問剛才台上只有劉德音回答到該題，想問問魏哲家看法，他指出，「最智慧建言，一樣是買台積電股票，用投資理財 stay with TSMC。」

魏哲家也說，台積電股價有時候稍嫌委屈還是會回來，而全天下哪裡找的到這樣的公司，誠信正直且不斷進步。

魏哲家也幽默說，「投資理財就是買，我不是先前示範過了嗎？還借錢去買」，記者趁勢追問「CC還會再加碼嗎」他則笑說「適當時機」。