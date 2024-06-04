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英特爾季辛格公布Luner Lake處理器 感謝台積電打造

中央社／ 台北4日電

晶片大廠英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）今天在台北國際電腦展COMPUTEX發表主題演講，揭露將於今年推出的新一代客戶端架構，並感謝晶圓代工廠台積電協助打造代號Lunar Lake的處理器，用於下一代AI PC，目前已有超過80款設計、來自20家廠商。

季辛格今天宣布推出因應現代化資料中心需求而設計的Xeon 6平台和處理器家族、Gaudi AI加速器，並公布Lunar Lake處理器架構細節。

Lunar Lake作為新世代AI PC（人工智慧個人電腦）的旗艦處理器，在繪圖與AI（人工智慧）處理方面都顯著提升，可降低系統單晶片功耗40%，並提供3倍以上AI運算能力。Lunar Lake處理器預計今年第3季開始出貨。

同時，英特爾預計今年出貨超過4000萬個Core Ultra處理器，進一步鞏固在AI PC領域的領先地位。

季辛格在演講開場，用中文「大家好」向現場觀眾致意，並表示很喜歡台灣在整個科技生態系扮演的核心角色，也感受到台灣生態系的創新能量。

他說，早期一顆晶片上有10萬個電晶體已經很了不起，現在一顆晶片上已經有10億個電晶體，甚至未來上看1兆個。事情不像輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前演講描述的那樣，「摩爾定律活得好好的（Moore’s Law is alive and well）」，且台灣持續扮演核心角色。

季辛格表示，英特爾從1985年在台灣營運，明年將邁入40年。英特爾與台灣的夥伴關係長達39年，英特爾（Intel）和台灣（Taiwan）的英文字首合起來，代表資訊科技（IT），英特爾與台灣夥伴攜手合作，可以再次改變世界。

季辛格指出，英特爾正在開發AI解決方案並在全球推廣，AI就像25年前興起的網際網路，未來每個裝置都會變成AI裝置，每間公司都會變成AI公司，AI將無所不在，讓人類每個領域的界線變得模糊。

台灣主要筆電品牌廠及5大代工廠高層今天均親自出席季辛格演講，包括華碩董事長施崇棠、宏碁董事長陳俊聖、廣達副董事長梁次震、仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）、緯創總經理暨執行長林建勳、英業達總經理蔡枝安、和碩共同執行長鄭光志及鄧國彥。

AI 英特爾 處理器

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