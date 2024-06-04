譁裕搶攻全球企業專網、5G O-RAN 及工業物聯網商機

專業天線廠商譁裕近年積極轉型，從單一天線產品，跨向整體解決方案，搶攻全球企業專網、5G O-RAN及工業物聯網商機，前進台北國際電腦展Computex，秀產品實力。

譁裕認為，產業競爭環境日益激烈，帶動企業加速數位轉型以提升整體營運效能，尤其對企業在辦公大樓與工廠智慧化、強化無線網路覆蓋、提高資料傳輸流量、以及低耗能設備等需求之時代潮流驅使下，企業在網路基礎建設的投資意願已顯著提升。針對Wi-Fi 6/6E/7、5G網路、企業專網及工業物聯網的覆蓋與對高效能、低延遲、高容量的網路需求持續增長，譁裕藉由提供多樣化完整解決方案，能滿足客戶對於網路通訊的需求並提升其整體營運效能。

面對 AI 應用浪潮席捲全球，加速了IoT萬物連網導入AI 邊緣運算應用的實現，這也使得企業積極導入AIoT以實現智能化管理和運營，可透過資料收集傳輸、數據分析、人工智慧運算、端點即時智慧判斷與監控來強化競爭力。

譁裕指出，在無線通訊的各種物聯網應用與解決方案不斷精益求精，對於多樣化的網路效能需求，其通訊品質與效能往往取決於所採用的通訊技術、頻段、空間環境條件及網路佈建方式等要素。長久以來，譁裕持續深耕天線技術，並依據客戶的網路應用情境與通訊效能的需求，合作打造最適宜的解決方案，讓企業網路應用得以全面發揮。

此外，譁裕指出，積極投入車載天線整體解決方案、低功耗工業物聯網解決方案、5G專網天線解決方案及室內覆蓋分散式天線系統解決方案等範疇。滿足國內市場剛需之餘，同步積極開拓包含美國、日本及東南亞等海外市場，且透過即將營運的越南製造基地此多元化供應鏈方式，因應地緣政治所導致生產風險，譁裕將藉由以上策略構建未來營收的成長新動能。

在商機無限寬廣的無線網路建設中，譁裕在Computex 2024 的會場展出的天線系列產品，可滿足客戶室內與戶外應用情境中對於更佳的網路連接、更高的網路流量及無死角的網路覆蓋等需求。從企業專網或私網所需的Wi-Fi 6/ 6E/ 7/ 5G AP Router及CPE等用戶端設備，進而擴及到5G O-RAN局端網路的Small Cell、O-RU及戶外基地台天線等設備，譁裕將為企業建構最優質的無線通訊網路。

譁裕實業董事長鄒宓富指出，過去一段時間電信及企業端客戶尚處於庫存調整期，網通供應鏈未見強勁復甦跡象，不過2024年下半年業績可望逐步回溫。

鄒宓富認為，伴隨著客戶對Wi-Fi 6/6E/ 7 及 LTE/5G等網通產品在頻段上多元化的組合需求快速增長，對於產品整合性應用與天線總量的需求有複雜化趨勢，譁裕將憑藉研發團隊的不斷技術創新，與透過與品牌廠及網通廠建立深厚的合作關係以應對。

此外，譁裕也積極投入車載天線整體解決方案、低功耗工業物聯網解決方案、5G專網天線解決方案及室內覆蓋分散式天線系統解決方案等範疇。滿足國內市場剛需之餘，同步積極開拓包含美國、日本及東南亞等海外市場，且透過即將營運的越南製造基地此多元化供應鏈方式，因應地緣政治所導致生產風險，譁裕將藉由以上策略構建未來營收的成長新動能。