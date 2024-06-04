COMPUTEX盛大開幕 黃志芳：吸引全球科技CEO 彭双浪籲檢視能源配比

COMPUTEX今（4）日開幕，規模空前，鎖定B2B的電腦展不僅邀來全球1500家科技公司，設有4500個攤位，還有多場CEO Keynote主題演講，台北現在是科技巨頭雲集。貿協董事長黃志芳表示，台灣的半導體及通訊產業角色在全球舉足輕重，COMPUTEX只會愈來愈重要。

主辦單位之一的台北市電腦公會理事長彭双浪指出，AI服務的算力、潔淨能源的穩定電力、優質足量的專業人力，是各國未來進步發展的根本課題，當前國際局勢不穩、戰爭及地緣政治對抗持續，又有極端氣候及天災加劇，各國政府及企業對於碳排、環境永續、資安等要求日益嚴苛，加上生成式AI技術突破，未來如何做新布局、求取新平衡，是無可迴避的最大挑戰。

彭雙浪表示，台灣目前在算力領域有很好發展，這次COMPUTEX正逢其時，但電力是算力產業的基礎支持，他呼籲政府除了確保電力系統韌性和穩定度，要重新檢視能源配比，讓未來有更多重選項，以加速電力碳排係數下降，還可善用台灣ICT產業優勢，提升能源使用效率，並擴大對淨零創新科技的投入。

黃志芳指出，COMPUTEX創造的商機不只在展覽場內，因為COMPUTEX把全世界科技業CEO全部吸引到台灣來，藉此機會與他們的供應鏈廠商及合作夥伴，進行洽談，增加更多合作機會，他認為世界上很難找到一個展覽能夠創造這麼大的商機，最主要的原因就是人工智慧時代來臨，以及台灣在其中扮演的重要角色。