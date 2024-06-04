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英特爾CEO基辛格強調Gaudi 3性價比 邀請英業達總經理蔡枝安分享

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
英特爾執行長基辛格談到AI加速器晶片Gaudi時，強調Gaudi性價比極佳。美聯社
英特爾執行長基辛格談到AI加速器晶片Gaudi時，強調Gaudi性價比極佳。美聯社

英特爾執行長基辛格4日在台北國際電腦展Computex）談到人工智慧（AI）加速器Gaudi時，強調Gaudi性價比極佳，Gaudi 3價格為同款商品的三分之二。

Gaudi 3不只價格實惠，性能也相當突出。在跑分上，是唯一在大型語言模型的訓練和推論上，能媲美輝達（Nvidia）H100的產品。

基辛格宣稱，Gaudi 3的訓練時間比H100快40%，推論速度也更快。Gaudi每一美元的效能為H100的兩倍，可以花更少的錢，取得更強的性能，也能利用乙太網路的開放產業標準擴大規模

他說，Gaudi 3已經出貨給許多客戶，並請英業達總經理蔡枝安分享使用Gaudi 3的經驗。

再來基辛格談到邊緣運算，強調AI是邊緣運算的顛覆創新，預料2026年，50%以上的邊緣運算將使用AI。而台灣是創新的中心。

Computex Intel 英業達 英特爾 電腦展

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