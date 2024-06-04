黃仁勳來了！ 大咖們現身Computex、行程全曝光

台北國際電腦展（Computex）自4日開跑，主辦單位為呼應主軸「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」，特地邀請超微（AMD）總裁蘇姿丰、英特爾執行長基辛格、美超微總裁梁見後現身，並召開多場論壇，吸引供應鏈大廠與會，而作為「AI教父」的輝達創辦人黃仁勳也於今日現身會場逛展，隨著大咖們現身也點燃現場觀眾的熱情，更吸引大批民眾的圍觀。

黃仁勳今日前往台北國際電腦展（Computex）巡迴台廠供應商，現場所有供應鏈大廠如廣達（2382）、緯創（3231）、技嘉（2376）等廠商，都由董事長親自接待。而黃仁勳則每到任一攤位，都會鼓動現場民眾不斷大聲呼喊該攤位公司名稱。據悉，黃仁勳今日特地從一樓展廳開始逛展、一路行經所有供應鏈廠商，一天逛完一到四樓，顯見其幹勁十足。

對此，《經濟日報》也特地將大咖們往後幾日的行程依序整理，供讀者參考、一次了解：

超微總裁蘇姿丰：

有「蘇媽」之稱的蘇姿丰3日擔任大會開幕主題演講嘉賓，現身會場帶來一系列精彩演說，而4日下午則受邀至廣達展位，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令會面，共同發布最新成果，並且在6月7日與宏碁（2353）董事長陳俊聖在台南進行對談後，才會離台。

輝達總裁黃仁勳：

輝達總裁黃仁勳於2日在台大體育館召開演講，而他今日也現身台北國際電腦展，與現場民眾一起逛展，吸引大批民眾圍觀，而他上午逛完展場一樓，預計下午把展場四樓一次逛完，引起供應鏈的熱烈歡迎。

據悉，鴻海（2317）董事長劉揚偉6月6日也將在自家攤位接待黃仁勳的到訪，而電腦展最後將於7日落幕，外界預估黃仁勳將於7日展會結束後，搭機離台。

英特爾執行長基辛格：

英特爾執行長基辛格4日上午現身台北南港展覽館七樓展廳，替台北國際電腦展（Computex 2024）進行主題演講，他也面對強勢席捲全球的AI巨浪，發表一系列產品，現場吸引不少大咖到場。

此外，他也將於4日下午接在「蘇媽」蘇姿丰之後現身展場，並與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令同框，一同揭露雙方最新的 AI 與資料中心相關進展。

美超微總裁梁見後：