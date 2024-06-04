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台積電股東會／接任台積董座 魏哲家：會持續與張創辦人學習經驗

經濟日報／ 記者蘇嘉維尹慧中／新竹即時報導

台積電（2330）4日召開股東會，將接棒董事長的魏哲家會後表示，未來首要任務將會盡量往政府關係方面移轉，總裁工作將會移交給夥伴，且會與創辦人張忠謀聊天並學習他的成功經驗。

外界也相當關心張忠謀是否有給魏哲家任何建議或指示。魏哲家表示，張創辦人是很傑出的人，我並沒有辦法跟他相比，其次是張創辦人對公司非常關心，我當然會跟他有聊天，但沒有任何的警告、指示，我會持續跟張創辦人聊天，學習他的經驗及智慧。

台積電 張忠謀 魏哲家

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