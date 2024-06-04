宜鼎、安提與輝達合作報捷 從邊緣AI跨伺服器解決方案

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）攜手集團子公司安提國際（Aetina），與輝達的合作再報捷，4日表示，旗下首款創新的NVIDIA MGX短機身伺服器「SuperEdge AEX-2UA1」，是市場上首批採用x86 CPU架構的NVIDIA MGX短機身邊緣AI伺服器，代表著宜鼎集團在邊緣AI產品版圖的重大突破，從專業邊緣裝置跨足至全方位人工智慧伺服器解決方案。

宜鼎指出，隨著SuperEdge NVIDIA MGX短機身伺服器的推出，象徵了宜鼎集團AI布局更推進至下一個重要里程碑，自此，集團將可全方位滿足客戶從前端感測器、儲存裝置、AI軟體工具、邊緣運算平台到邊緣AI伺服器的多元需求。

安提說明，SuperEdge AEX-2UA1邊緣AI伺服器，能於緊湊外形中提供強勁效能，助力企業透過私有大型語言模型（LLM）等企業級人工智慧應用，有效處理較為敏感的數據資料。其緊湊強勁、空間優化的系統設計，特別適用於注重資料隱私的金融、醫療，以及5G電信產業等領域，適合用於關鍵型任務應用與部署。

安提分析，隨著生成式AI技術的快速發展，各行各業都湧現出巨大的應用潛力，然而，傳統的雲端開放式大型語言模型（Cloud-based LLM）服務，對於處理敏感資料的行業，例如金融、生物科技、醫學研究而言，可能在營運及合規性方面潛藏風險，有鑑於此，這些企業急需一套能兼具安全性與成本效益，同時效能符合企業需求情境中運行大型語言模型的解決方案。

安提強調，鑑於市場需求殷切，公司推出AEX-2UA1企業級邊緣AI伺服器，協助企業在本地端部署私有大型語言模型的AI訓練與推理，賦能企業得以利用敏感資料訓練模型，並於符合嚴格法規的前提下安全地運用這些模型。

據悉，AEX-2UA1結合先進的NVIDIA和Intel 技術，搭載最新Intel第六代Xeon處理器，支援高達兩張NVIDIA 雙插槽（Double-deck）GPU，並透過強大的NVIDIA NVLink GPU至GPU的雙向直接互連技術，釋放高效能邊緣運算應用的完整潛能。

此外，AEX-2UA1支援先進的網路解決方案，包括NVIDIA Bluefield-3 DPU、SuperNIC和NVIDIA ConnectX-7 NICs，讓企業的邊緣AI系統可在伺服器與伺服器或儲存設備之間進行高效通訊、達到平行處理，相互串聯成企業級邊緣AI系統。