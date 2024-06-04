Computex登場 廣達林百里：訂單太多 AI那麼好玩要延期退休
廣達（2382）董事長林百里4日表示，訂單太多，供應鏈供應也吃緊，目前廣達做的是AI工具，未來應用市場更大，要延期退休了，「那麼好玩不能太早退休」。
輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展造訪各供應鏈攤位，首站來到廣達旗下雲達（QCT），大讚廣達是「最好的夥伴（the best partner）」。
林百里受訪時也說，最近訂單太多，供應鏈也相當吃緊，又要客製化設計，符合每個客戶的運算需求，是很大的工程。
林百里說，廣達2004年去麻省理工學院（MIT）人工智慧實驗室，就意識到AI是非常大的商機，廣達耕耘20年的研發與應用開發，未來AI應用市場會更大，「現在要延期退休了」。
對於機器人應用趨勢，林百里指出，機器人需要非常強大的機器人電腦，跟車電差不多，廣達將車電技術放在機器人腦裡，手臂也做得還不錯。
至於人形機器人要做什麼樣的應用？林百里認為，不能做泛用，機器人是一門大學問，他並笑說，「要先去MIT學習了，先做特定應用比較有機會」。
隨著AI普及，市場預期硬體價值將會越來越低，對此，林百里說，若硬體加上嵌入式軟體就會有所不同，廣達也在發展這塊，「窮則變、變則通，柳暗花明又一村，皇天不負苦心人」。
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