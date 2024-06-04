康舒攜手OmniOn 參加COMPUTEX展示AI硬實力

台北國際電腦展(COMPUTEX 2024）今天登場，康舒（6282）今年首度偕同OmniOn Power (立卬)共同展出與AI應用相關的電源解決方案。

AI狂潮持續席捲全球，AI更被視為顛覆人類未來生活最重要的關鍵因素。近年來，各種相關應用的蓬勃發展，高效能運算所需的電能消耗使得耗電量也成為一個重要課題。康舒科技董事長許介立表示，正因AI應用的高度發展，開啟了電源產業新契機。電源需求不但從3kW、5kW、8kW，甚至到更高瓦特數，我們更需要思考如何在提高效能的同時，亦能達到節電的目的，所以研發高功率、高效能電源，是電源產業明確目標。

針對AI發展的市場需求，康舒此次展出企業、消費用等一系列解決方案。在企業用電源解決方案方面，因應伺服器與網通電源的應用整合，康舒科技針對市場需求將產品重點收斂為CRPS、mCRPS、Slim等幾款業界標準尺寸，藉由高度模組化設計，將同樣的設計架構、材料垂直整合應用到不同的瓦特數，大幅縮短產品開發週期，快速反應市場需求。

搭配AI晶片算力提升，耗能提高的特性，康舒也推出48V整合機櫃型解決方案，除現有的5.5KW模組電源以及33KW機櫃產品外，也將規畫8KW模組電源以及48KW機櫃解決方案，進一步將產品效率提升至98%，因應AI帶來的耗能與節能的重要議題。

OmniOn Power（前身為ABB Power Conversion Division）於去年康舒完成併購交易後，即積極展開集團內部於研發、採購和產品製造、銷售等各方面的綜效整合與合作。本次展出其最新研發的高功率電源轉換器和POL模組，這些模組主要滿足各種AI相關應用的電力需求，同時也展出與電信通訊、電動車、測試、測量以及雷射應用的創新電源和系統等解決方案。