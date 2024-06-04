基辛格開講 這些大咖都來了 網友喊話：英特爾不能輸！

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）4日上午受邀在台北國際電腦展（Computex 2024）開講，面對強勢席捲全球的AI巨浪，發表一系列產品，現場吸引不少大咖到場，包括宏碁（2353）董事長陳俊聖、華碩（2357）董事長施崇棠、共同執行長胡書賓、許先越，以及廣達（2382）副董梁次震、緯創（3231）總經理林建勳等人均到場聆聽，吸引市場關注。

台北國際電腦展自4日開跑，為呼應主軸「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」，今年大會論壇也分上、下午舉辦，上午場邀請出席嘉賓，包括「NVIDIA、Google、Synopsys、AWS」等大廠高管，下午場則邀請「Micron、Arm、Seagate、Ampere、PHISON」等五家科技巨擘，現場也將以「Let's Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主題進行深入探討。

事實上基辛格此次來台，也特地於3日晚間在台北寒舍艾美宴請供應鏈夥伴，包括和碩（4938）副董事長程建中、英業達（2356）董事長葉力誠，以及仁寶（2324）總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）等全都到場，而基辛格受訪時強調，每一家公司未來都會用上AI，而自己認為「台灣是科技產業的中心」，因此積極與供應鏈合作。而今日基辛格現身台北南港展覽館進行演講也吸引大批民眾到場等候，更有網友喊話：「英特爾不能輸！」引起熱議。