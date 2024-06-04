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眾福科發布全新指針數位儀表 復古與創新的完美整合

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
眾福科技4日發布全新指針數位儀表，於COMPUTEX見證復古與創新的完美整合。記者李珣瑛/攝影
眾福科技4日發布全新指針數位儀表，於COMPUTEX見證復古與創新的完美整合。記者李珣瑛/攝影

戶外專業顯示器製造商眾福科技（3168）於Computex大秀多項新世代智能儀控顯示器，新一代具有實體指針與數位面板結合的新型圓形儀表首度亮相，象徵復古與創新的完美整合，現場除了展示復古型美式重型機車還有獨具特色的圓形智能儀表，吸引許多客戶競相拍攝，獲得廣泛的迴響。

眾福參加明基佳世達集團Computex AI NOW展區，於6月4日至6月7日在台北南港展覽館1館4樓展示智慧交通解決方案，攤位編號L0118，合力打造更智慧、更永續的未來。

眾福科技執行長俞思平表示，新世代實體指針儀表結合LCD顯示器的科技，除了需要特殊設計的TFT光罩外，也要解決重機的耐候性測試。在圓形LCD裡開孔，讓指針透過馬達控轉，對於重機高強度的震動考驗需要通過相當高的可靠測試。

俞思平強調，本次新產品採用鋁鎂合金設計的背光模組，有高強度的剛性外同時也能減輕重量，並具備良好的散熱特性，讓產品的品質及信賴性提高，這也是眾福科技一貫追求戶外耐候性及強固型的特質，期待未來能讓更多智能儀表，產生許多新的應用，不僅達到最佳安全輔助，也讓消費者享受不一樣的新視野。

眾福科技2024 COMPUTEX展示最新一代智能儀表顯示器，重新定義高階智能儀表板，提供最佳安全輔助的儀控中心。除了吸睛度高的大型四圓表以外，還有可動式指針的數位圓形儀表，讓顯示科技不單單只是平面顯示器還有更多的巧思及應用。

台北國際電腦展Computex為全球資通訊及物聯網科技應用之指標展覽，亦是全球新創企業策略合作對象媒合之重要平台。隨著全球資通訊產業發展，車聯網的智慧應用也更加蓬勃，眾福是戶外專業顯示器專家，除了大秀最新的高階海圖儀顯示器和戶外充電站耐候性人機介面外，也展示特殊車輛的專用儀表和智能車表的整合方案。

Computex 顯示器

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