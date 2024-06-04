科技巨星齊聚COMPUTEX 賴清德：保證穩定供電等三件事

全球科技界矚目的台北國際電腦展COMPUTEX今（4）日開幕，總統賴清德出席並致詞。賴清德表示，展期的每一天都有科技巨星的精彩演講，現在台灣的上空可以說是光芒萬丈，他號召與廠商共同打造台灣成為Ai島，並承諾政府一定會穩定供電、提供多元綠電，並建立屬於台灣自己的資料中心。

賴清德指出，今年的台北 國際電腦展非常非常特別，還沒有開幕就已經是各方注目的焦點，因為全球科技界最重量級的巨星紛紛來到台灣，兩天前，輝達執行長黃仁勳在台大體育場的演說，座無虛席，昨天AMD執行長蘇姿丰也有一場精彩的演講，COMPUTEX展期的每一天都有巨星在表演，所以現在台灣的上空可以說是光芒萬丈。

台北市的國際電腦是對外貿易非常重要的平台，也是科技界 與新創界展現實力 非常重要的舞台，今年盛況更勝以往，賴清德表示，全面智慧化的時代已經來臨，且人工智慧的革命性發展扮關鍵角色，業界共同的努力把台灣推上AI革命的中心點，讓台灣成為無名英雄、世界的柱。

賴清德號召科技業界共同將台灣打造成為AI智慧島，並承諾做到三項基本工作：一，政府一定會穩定供電，而且會提供多元綠電，並建立屬於台灣自己的資料中心。

二，建置超級電腦，賴清德感謝黃仁勳願意捐贈第一台超級電腦給台灣，也感謝台積電每年願意支付一些營運費用，未來必要的話，政府也會投注，建立新的、數量更符合需要的超級電腦，提供給產官學研使用，讓台灣的發展能夠持續發展下去。

三．持續培養人才，包括ICT產業、晶圓製造、半導體、人工智慧的人才，政府會持續投入人才培養，讓台灣成為人工智慧島這個目標可以實現。

賴清德同時呼籲企業界支持政府投資台灣，讓人工智慧在台灣能夠產業化、持續發展，發展更多創新應用，一百多萬家的中小企業也能納入人工智化，實現台灣人工智慧島，而不只是一個概念性的目標。