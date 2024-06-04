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廣運攜手宇見智能 秀全球首批GAI智慧物流解決方案

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
輝達新創部門主管蘇珊（圖中）與廣運、宇見智能合作團隊，於台北電腦展廣運攤位合影。記者李珣瑛/攝影
輝達新創部門主管蘇珊（圖中）與廣運、宇見智能合作團隊，於台北電腦展廣運攤位合影。記者李珣瑛/攝影

智慧系統整合廠廣運（6125） ，致力AI液冷散熱方案已逾六年，4日起參加台北國際電腦展COMPUTEX 2024，台北南港展覽館1館4樓L0329a 的AI運算暨系統解決方案區，展出6個攤位。

廣運擁有 48 年的大型公共工程、製造業和倉儲物流中心等自動化建置經驗，提供從方案規劃到設備開發製造的一站式服務。因應市場需求，廣運近年來進入半導體設備領域，並於2018年結合集團資源成立「熱傳事業群」，專注於液冷散熱解決方案。

熱傳事業處提供的液冷散熱技術應用廣泛，涵蓋企業機房、資料中心、大型液冷產品、高運算液冷伺服器、儲能櫃、充電樁及 5G 基地台等。這次台北國際電腦展Computex 2024中，廣運攜手合作夥伴展示第二代雙相浸沒式散熱方案，進行實機驗證。

此外，針對 AI 高密度液冷伺服器機櫃，廣運開發高解熱的水對氣散熱主機 Sidecar 產品，並展示其在充電樁和5G基地台中的實際應用。

現場同時展示物流中心AI FACTORY解決方案，使用Omniverse、Isaac Sim 和 Isaac Manipulator 提供支援的解決方案。整合 Isaac Sim 和MetAI生成模型，打造AI自動模擬環境創建服務。此模型具有高度可擴展性，透過廣運機械原始資料和合作公司宇見智能科技(MetAI)的合成資料生成模型，提供巨量資料物件產生模型，成為全球首批生成式AI智慧物流和倉儲解決方案。

廣運2023年稅後淨利7.96億元，EPS 3.2元，現金股利1.7元，股利配發率53%，3月29日除息日，6月7日股利發放日。2024年第1季合併營收 6.1 億元，稅後淨利1373 萬元，EPS0.06 元；2024 年累計前4月合併營收 9.01 億元，年減 51.32%，主要是受合併子公司太極營收衰退所致。

隨著 AI 應用市場需求不斷擴大，高算力資料中心部署增加，廣運熱傳事業處不僅提供產品液冷散熱方案，還承接客戶機房及資料中心建置設計方案，協助客戶在增購高運算伺服器機櫃的同時，提供節電方案，達到「增算力、節電力」的雙重效益。

廣運董事長謝清福（右）與執行長謝明凱於台北電腦展秀雙向浸沒式冷卻系統。記者李珣瑛/攝影
廣運董事長謝清福（右）與執行長謝明凱於台北電腦展秀雙向浸沒式冷卻系統。記者李珣瑛/攝影

AI 廣運

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