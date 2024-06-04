基辛格演說 上台先用中文問好 強調與台灣關係接近40年

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）4日在台北國際電腦展發表主題演說，一開場先有精彩的打鼓秀，接著基辛格一上台就用中文「大家好」，向現場觀眾問好，

他說從1981年首場台北國際電腦展以來，科技有了巨大演進，晶片的電晶體數量從10萬個暴增至上億個，台灣一直在此扮演重要角色。英特爾1985年就來到台灣，明年的電腦展上，英特爾就來到此地40年了，與許多供應商有長久的關係。隨後合作夥伴如華碩、宏碁、聯電、緯創等主管都以影像方式現身。

基辛格認為，AI重要性一如25年前出現的網路，未來所有裝置都會變成AI裝置，所有公司都會變成AI公司。英特爾在此占據重要位置，因為該公司在AI連續性（AI continuum）上，擁有100%的整體潛在市場（TAM）。

他接著以人工智慧（AI）無所不在為主題，介紹英特爾產品，首先是新一代資料中心處理器「Xeon 6」，處理速度更快，效能更強。