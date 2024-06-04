COMPUTEX今登場 賴總統提三大未來重點工作

賴總統4日出席2024台北國際電腦展開幕典禮時指出，希望能夠號召大家共同打造台灣成為AI的智慧島，並提到未來將有三點要做，包括穩定供電提供多元綠電、建置超級電腦及持續培養人才。

賴總統致詞時提到，今年台北國際電腦展非常特別，還沒有開幕，就已經是各方矚目的焦點，主要原因當然是全球科技界最具重量級的巨星，都紛紛來到台灣。好比兩天前輝達執行長黃仁勳在台大體育場有一場座無虛席的演說，昨天AMD執行長蘇姿丰也做了一場精彩的演講，今天明天展期的每一天，都有巨星在表演。所以現在的台灣的上空，可以說是光芒萬丈。

賴總統說，也特別要代表全體國人熱烈歡迎來自海內外的貴賓，同時也感謝科技界所有朋友的共同參與，當然更要感謝共同主辦單位，外貿協會台北電腦公會辛苦努力，成就今天的盛會。大家應該也都知道台北市電腦公會是全球三大電腦公會之一，但也是唯一沒有受疫情影響每一年都舉辦國際電腦展的主辦單位。

賴總統也提到，台北市的國際電腦展基本上也是科技業從事外貿非常重要的平台，也是科技界新創界展現實力非常重要的舞台，今年的盛況可以說是空前更勝以往，剛剛理事長有特別提到有超過30個國家，有4,500個展攤，1,500家公司，我在這邊也代表國人祝福今年的展覽圓滿成功成果豐碩，不僅造福台灣也嘉惠全世界。

賴總統說，今天在場的都是科技界的武林高手，大家都知道全面數位化的時代已經來臨，而且人工智慧的革命性的發展絕對扮演關鍵的角色，台灣何其有幸有大家，共同努力的幾十年，也用你們幾十年的功力一舉把台灣推上了AI革命的中心點，讓台灣成為無名英雄，也讓台灣成為世界的支柱，我們應該給自己熱烈的掌聲。

除了祝福與感謝，賴總統也說，希望能夠號召各位，大家共同打造台灣成為AI的智慧島，要做的事情當然很多，除了剛剛郭部長黃部長所提到的作為以外，我在這裡也提供三點基本工作，第一點政府一定會穩定供電提供多元綠電，並且建立資料中心，屬於台灣自己的資料中心。第二點，會建置超級電腦，要在這裡公開感謝黃仁勳，願意捐贈第一台超級電腦給台灣，也感謝台積電，每年願意支付營運的費用，未來必要來的話，政府也會投入，建立新的數量更符合需要的超級電腦，提供給產官學員使用，讓台灣的發展能夠持續發展下去。第三點，會持續培養人才，不管是ICT產業的人才、晶圓製造的人員、半導體的人才或人工智慧的人才，政府會持續培養，會投資培養人才，讓台灣成為人工智慧島，這個目標可以實現。

另外，賴總統也懇請大家也能夠做三件事情。第一件事情就是投資台灣，讓人工智慧在台灣能夠產業化、能夠持續發展；第二件事情，同樣也是投資台灣，讓人工智慧在台灣有更多的創新應用；第三件事情也是投資台灣，讓台灣的產業包括一百多萬家的中小企業，也都能夠人工智慧化，讓台灣人工智慧島，不是只是一個概念性的目標，能夠實質的被台灣的經濟發展產生功用，讓人民的生活能夠更好。

隨後，賴總統參觀展場，分別在英特爾、MIS微星科技、Acer宏碁、ASUS華碩電腦等攤位停留，各攤位代表也當場向總統介紹一系列AI相關應用的新創服務與產品。如宏碁以「打破AI的藩籬」為主題，展出最新一代的AI PC，以及橫跨醫療及智慧城市的與AI相關應用主題。ASUS則以AI、產品體驗、解決方案等三大主軸進行介紹，讓參觀者觀展體驗旨在全面展現「全方面AI策略」。

本屆主題演講（COMPUTEX Keynote）及論壇（COMPUTEX Forum）呼應今年AI主題，邀請各界菁英分享最新科技趨勢及未來應用。重量級講者包含AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士、Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon、Intel執行長Pat Gelsinger、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行、Supermicro創辦人、總裁暨執行長梁見後、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）執行副總裁暨技術長Lars Reger，以及台達研究院院長闕志克。

開幕典禮眾星雲集，包括國內外各上市櫃公司、各國駐台辦事處、相關公協會等代表皆出席，賴清德總統亦到場，以行動支持台灣AI產業發展。事實上，賴清德對發展台灣AI相關高科技、新創產業不遺餘力，520上任前就曾啟動一系列產業請益之旅，首站選擇半導體產業舉辦座談，並先後拜訪無人機、ICT、新創等產業；賴清德籌組的內閣團隊也以「AI內閣」著稱，強調以創新方式為國家做事、以創新行動拚經濟。