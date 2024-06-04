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美國大選結果影響補助？台積電：不認為會有變
台積電擴大全球布局，股東關心美國建廠高成本的影響，及美國大選結果是否造成補助生變。台積電董事長劉德音說，美國建廠是全球破碎化不得不做的，會一一克服問題，至於晶片法案是兩黨的共識，預期大選結果應不影響補助。
台積電今天召開股東常會，這是將退休的劉德音最後一次主持股東會。對於美國建廠成本議題，劉德音表示，美國建廠成本比台灣高，不過，台積電的美國廠成本比其他企業的美國廠成本低。他說，因為全球破碎化，不得不在美國建廠。
劉德音說，台積電只是比較早去美國建廠，要一段學習，這跟30年前台積電在台灣建置8吋、12吋晶圓廠一樣，都要學習，根據台積電經驗，會一一克服問題。
至於美國總統大選，劉德音表示，不確定性很高，不過這是民主運作情況，台積電會繼續與美國政府合作。因為晶片法案是美國民主黨和共和黨兩黨的共識，不認為補助會有變化。
至於兩地課稅問題，劉德音說，台積電在美國還處於擴張期，盈餘都會留在當地，還沒有課稅的問題。
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