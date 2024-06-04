系微結盟皇虎測試科技 為記憶體失效痛點提供創新方案

系微（6231）近期宣布與記憶體驗證測試專業設備供應商皇虎測試科技有限公司（KingTiger Technology, KTi）結成戰略合作夥伴關係。雙方將聯手在伺服器系統記憶體穩定性與強韌性方面進行技術創新與優化。

通過這次戰略結盟，系微和皇虎將充分發揮各自領域的技術優勢，致力於推動伺服器行業的創新和進步，為用戶提供更加穩定和強韌的伺服器系統記憶體測試解決方案。此次合作將結合皇虎的專利測試技術與系微領先的BIOS和OpenBMC解決方案，雙方共同開發針對伺服器系統記憶體全面測試與優化方案，進一步提升伺服器在各類應用環境中提升其穩定性並大幅降低其返修率。

系微以其高品質、高可靠性的BIOS和OpenBMC解決方案領先全球市場，為伺服器提供強大的系統管理和監控功能。系微伺服器與嵌入式韌體產品行銷部處長李忠曄表示，此次與皇虎的合作，是我們持續提升伺服器系統韌性和穩定性的重大一步。我們期待通過雙方的技術結合，為伺服器市場面臨的記憶體失效痛點提供更具競爭力的解決方案。

皇虎測試科技在記憶體驗證測試領域擁有多項專利技術，致力於提供最先進的測試解決方案，確保各類記憶體產品在嚴苛環境下的穩定性和可靠性。皇虎測試總經理賴俊生表示，我們很高興能與系微合作，他們在BIOS和OpenBMC技術領域的專業服務將使我們的測試技術能夠更深入地檢驗和提升伺服器系統的整體表現。

皇虎測試是一家致力於DRAM記憶體測試裝備和測試服務的高科技企業，擁有多項核心技術和豐富的行業經驗，旨在為客戶提供高效、可靠的測試解決方案。