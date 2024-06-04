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當台灣首富遇到AI教父！林百里送給黃仁勳的禮物：桌球拍
台北國際電腦展今日登場，輝達執行長黃仁勳現身逛展，吸引眾多媒體與人潮簇擁，首站即是重要供應鏈夥伴廣達旗下雲達科技，廣達集團董事長林百里與雲達總經理楊麒令親自接待。楊麒令表示，希望輝達與雲達的關係，能像檜木桌球拍一樣香醇。
黃仁勳收到球拍後笑得合不攏嘴，他並在球拍上簽名。
廣達今日送上檜木製的桌球拍當作紀念禮物，楊麒令解釋，這是呼應黃仁勳年輕時擅長桌球，甚至他曾參加全美青少年桌球巡迴賽。
黃仁勳今日進場時，現場民眾大聲歡呼鼓掌。他特地駐足致詞，指出輝達在台灣有數百名工程師，在接下來的5年裡，將在台灣招聘至少1000名工程師。
黃仁勳今日重申，台灣的生態系是獨一無二的，從製造晶片到組裝電腦，每一個環節都在這裡。台灣高科技產業鏈是輝達不可或缺的夥伴，許多組裝廠像是鴻海、華碩、微星、廣達等，許多供應鏈都一路上幫助輝達。他說，台積電是不可思議的半導體製造廠，世界需要一個AI製造廠，想要客製化AI，就像客製晶片一樣。
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