當台灣首富遇到AI教父！林百里送給黃仁勳的禮物：桌球拍

台北國際電腦展今日登場，輝達執行長黃仁勳現身逛展，吸引眾多媒體與人潮簇擁，首站即是重要供應鏈夥伴廣達旗下雲達科技，廣達集團董事長林百里與雲達總經理楊麒令親自接待。楊麒令表示，希望輝達與雲達的關係，能像檜木桌球拍一樣香醇。

黃仁勳收到球拍後笑得合不攏嘴，他並在球拍上簽名。

廣達今日送上檜木製的桌球拍當作紀念禮物，楊麒令解釋，這是呼應黃仁勳年輕時擅長桌球，甚至他曾參加全美青少年桌球巡迴賽。

黃仁勳今日進場時，現場民眾大聲歡呼鼓掌。他特地駐足致詞，指出輝達在台灣有數百名工程師，在接下來的5年裡，將在台灣招聘至少1000名工程師。