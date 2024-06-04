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羅昇打造AI與ESG時代智慧產線 助力製造業淨零碳排

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達集團旗下羅昇結合代理原廠與子公司，於Computex期間展出協作型Robot AI+瑕疵檢測方案及能源監控管理系統。佳世達／提供
佳世達集團旗下羅昇結合代理原廠與子公司，於Computex期間展出協作型Robot AI+瑕疵檢測方案及能源監控管理系統。佳世達／提供

國際社會日益關注2050年淨零碳排目標的實現，而歐盟碳邊境調整機制（CBAM）的實施試行更讓製造業者面臨極大的國際競爭壓力。佳世達（2352）集團旗下羅昇（8374）結合代理原廠與子公司，於Computex期間展出協作型Robot AI+瑕疵檢測方案及能源監控管理系統，打造AI與ESG時代的智慧產線，助力製造業達成淨零碳排目標。

羅昇的智慧製造解決方案致力於促進具包容性的永續工業化，並積極推動創新。透過與時俱進升級基礎設施及提升能源效率，不斷推動乾淨能源科技的投資，協助製造業者努力實現永續發展的目標。

展示中帶來的AI+瑕疵檢測方案將有效優化工廠設備效率，將人力缺口和廢材耗損降至最低；能源監控管理系統搭載友通資訊工業電腦，透過即時監控及分析能耗狀況，可即時改善缺失，並得以逐步實現走向低碳，再到零碳的永續發展目標。

在ESG議題日益受到關注的今日，客戶不僅面臨著電價上漲的挑戰，還有達成2050淨零碳排的目標。羅昇偕同台達電、友通打造能源監控管理系統以及工廠戰情室，蒐集廠區的能源數據，進一步偕同羅昇旗下子公司－達昇能源，提供一站式能源管理專案規劃，推廣涵蓋創能、儲能、節能三方面的產品與服務，協助客戶邁向低碳願景。

此外，隨著生產模式多樣化且生產批量更小，尤其在高科技製造業，其產品的複雜性也隨之提高，融合協作型機械手臂與AI視覺檢測，近乎「擬人化」的技術成為新解方。再透過羅昇團隊的顧問服務加值，針對產業客戶的各項需求，亦可結合AOI自動光學檢測與AI，讓檢測效果得以極大化。

未來羅昇將持續與合作夥伴，打造創新與提升產業附加價值的解決方案，將秉持著價值共創的理念，打造顧問式銷售模式，在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續深耕、創新，合力打造更智慧、更永續的未來。

AI 製造業

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