AMD 發布新品 法人預估有利台積電營運表現

AMD執行長蘇姿丰在COMPUTEX發表新產品，預計皆將採用台積電（2330）先進製程中，法人機構預期，將有利台積電的營運成長，且因在先進製程的競爭力優於同業，高階AI晶片幾乎都在台積電下單，因此，持續看好營運後市。

AMD執行長蘇姿丰以「高效能運算邁向人工智慧(AI)時代」為題，為2024台北國際電腦展開幕演講，並透露未來新品的布局，主力代工廠將為台積電。

法人機構表示，AMD在COMPUTEX推出兩個新架構，包括下一代處理器使用的Zen 5架構以及應對新一代NPU設計的XDNA 2架構；消費市場推出新一代，桌上型電腦以及遊戲PC的Ryzen處理器；筆電與移動裝置、兼具效能與功耗以及AI功能的Ryzen AI處理器處理器。

代號為「Granite Ridge」的Ryzen 9000系列晶片打頭陣，標榜是全球最快的消費型PC處理器，搭載Zen 5處理器架構，AMD表示，這是目前消費等級市場上效能最好的桌上型處理器，並且可以在現有的AM5平台主機板上運作，支援PCIe Gen 5以及DDR5記憶體。與Zen 4架構相比，Zen 5的IPC效能平均提升16%。

AMD也承諾將會延續AM5平台的使用周期到2027年以後，AM4平台從2017年推出後，至2024年都有新品推出。

分析師指出，台積電是現在擁有N7以下高階製程的唯一純晶圓代工廠，良率又高於競爭對手，高階產能全球最多，加上台灣擁有一個完整豐沛的半導體生態系，使台積電競爭力優於同業。

無晶圓廠半導體的庫存在2023年結束調整，庫存恢復到健康的水準，預期2024年對台積電會是健康成長的一年，尤其得益N3技術持續強勁成長、市場N5技術和AI相關需求，台積電並憑技術領先及差異化，營運將優於產業平均，在今年成長動能來自HPC及N5、N3製程和CoWoS營收貢獻上揚下，預估今年每股獲利（EPS）成長至38.3元。