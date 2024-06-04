台積電股東會／劉德音：台積今年用電量約全台8％ 但經濟貢獻也同增

台積電（2330）4日舉行股東會，由於現在氣候持續變遷，股東相當關心台積電在面臨未來缺水缺電議題，董事長劉德音表示，台積電今年用電量約占台灣整體8％，預期2030年將會達到11～12％，不過台積電對台灣經濟貢獻度也正在同步增加，且與政府有順暢溝通管道，相信政府會持續克服水電問題。

台積電今日召開股東會，會中開放股東提問，有股東提問，公司成長必須要擴廠，在根留台灣前提下，台灣又面臨缺水缺電問題，且即便海外擴廠，也會遭遇全球環保概念提升及全球氣候變遷帶來的缺水問題，台積電要如何因應如此狀況。

劉德音表示，對於台積電用水用電都相當透明，且與政府都有暢通管道，預估台積電今年用電量占全台灣8％，到2030年將會達到11～12％左右，不過台積電對台灣經濟貢獻也同步在增加。

劉德音說，相信政府也會看到台積電未來的成長機會，且面臨全台灣缺電問題，預期政府也會針對缺電問題解決、盡力擴充電力供應；至於缺水問題，台灣因應地形跟氣候關係每年都可能會出現供水緊張問題，不過台積電在水資源需求緊張程度相對供電較小，這還需要大家一起來克服。