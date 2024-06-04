快訊

對選戰最壞時機！拜登兒非法擁槍受審 不倫戀寡嫂出庭

孫安佐泰國走鐘內幕！親友爆料並非被下蠱 是「其它不明物品」　

MLB／教士馬卡諾涉賭恐面臨終身禁賽 還有4球員被調查

台積股東會／股東問給世界智慧發言 劉德音幽默說：就是買台積電股票

經濟日報／ 記者尹慧中蘇嘉維/新竹即時報導
台積電今日召開股東常會。記者尹慧中攝影
台積電今日召開股東常會。記者尹慧中攝影

台積電（2330）4日召開股東常會，台積電董事長劉德音回應股東提問說能否給大家世界一段的智慧談話，劉德音幽默說，「就是買台積電股票。」語畢現場笑聲不斷。

有「小何麗玲」之稱的股東黃雪芬在上周到鴻海（2317）股東會後，今日也來台積電股東會獻花，她說，鴻海股東會她製作看板希望股價上看500元，台積電也不能沒有1,000元，甚至希望上看1,200元。

隨後有股東提問海外投資，劉德音說，希望退休後在海外能幫助台積電發展更順利。

劉德音 台積電 股東會

延伸閱讀

台股開盤小跌22點 台積電844元開盤跌2元

台版晶片法優稅…四家申請 台積電、聯發科可望受惠

日經：魏哲家掌台積電 三挑戰

台積電股東會明登場！全面改選董事 劉德音退休交棒魏哲家

相關新聞

台積董座劉德音最終一場股東會 向股東保證未來團隊還會創造最大價值

台積電董事長劉德音今日主持最後一次股東會，主持後因董事會改選，他自董事會卸任並退休。劉德音稍後將透過媒體向外界表達他退休...

台積電股東會／劉德音：公司股價強勁、續提股東創造最大價值

台積電（2330）4日召開股東常會，董事長劉德音在致詞提到，台積電股價強勁感謝股東支持，今天大家可以用比較輕鬆的心情來開...

台積股東會／劉德音談股票分拆：股價還沒那麼高 傾向多發股息給股東

台積電（2330）4日召開股東大會，董事長劉德音回應股東提問股票分拆幽默說，股價還沒那麼高，公司在回購股票議題上傾向直接...

蘇姿丰開講…超微秀新品 帶旺台積

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨（3）日表示，「現在還在十年AI超級循環的開端」，AI晶片是該公司現在的第一優先項目。她擔綱...

台版晶片法優稅…四家申請 台積電、聯發科可望受惠

「台版晶片法」租稅優惠已於5月底截止受理申請。經濟部昨（3）日表示，有四家半導體相關業者提出申請，預計7月中下旬完成審查...

AI PC三雄尬場引爆熱潮 高通執行長艾蒙：PC正在重生

超微（AMD）、高通昨（3）日都端出自家最新AI PC處理器，鎖定微軟新一代AI PC架構新標準「Copilot+PC」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。