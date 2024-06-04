台積股東會／股東問給世界智慧發言 劉德音幽默說：就是買台積電股票
台積電（2330）4日召開股東常會，台積電董事長劉德音回應股東提問說能否給大家世界一段的智慧談話，劉德音幽默說，「就是買台積電股票。」語畢現場笑聲不斷。
有「小何麗玲」之稱的股東黃雪芬在上周到鴻海（2317）股東會後，今日也來台積電股東會獻花，她說，鴻海股東會她製作看板希望股價上看500元，台積電也不能沒有1,000元，甚至希望上看1,200元。
隨後有股東提問海外投資，劉德音說，希望退休後在海外能幫助台積電發展更順利。
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