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台積電股東會／劉德音：看 AI 需求比一年前樂觀

經濟日報／ 記者尹慧中蘇嘉維/新竹即時報導
台積電4日召開股東大會。記者尹慧中攝影
台積電4日召開股東大會。記者尹慧中攝影

台積電（2330）4日召開股東常會，回應股東提問提到，台積電董事長劉德音指出，看AI需求比一年前樂觀，至於美國大選不確定因素高，不過美國政府晶片法案是兩黨共識不覺得會消失。

股東提問美國總統大選是否影響台積投資？劉德音回應提問指出，「美國大選不確定因素高，我們跟隨美國政府持續合作不過美國政府晶片法案是兩黨共識不覺得會消失。」

股東提問雙重課稅議題，劉德音說，台積美國還在擴張階段賺錢都回到當地所需，沒有課稅問題。

是否AI開發應用？劉德音說，不打算改變台積的商業模式不和客戶競爭且商業模式不管技術開發或製造規模的自然造成優勢，不打算投入AI服務。

是否更樂觀看AI需求與調高資本支出導致股利調高放緩？劉德音說，「台積未來五年的商業成長與資本支出都是每個月都不知道檢討多少次，看AI需求比一年前樂觀」。

黃仁昭則補充說，不管手機或AI所需產能都有公司長期團隊在看，不會根據市場上上下下來看，資本支出也如此規劃。資本支出以外的作業現金流量70%發給股東，每季現金股利與每年現金股利都不比先前低，現金股利傾向穩定增加。

AI 台積電 美國大選

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