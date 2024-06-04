台積董座劉德音：華為要追上台積電 那是不可能
台積電今日舉行股東會，有股東發言提及近華為發展晶圓代工相當積極，向台積電董事長劉德音請教如何評斷，劉德音表示，台積電著重是自己發展的速度夠不夠快，台積電永遠有競爭對手，至於華為會不會超越台積電，本來他想請總裁魏哲家回答，後來就直接說，「總裁也不用回答了，因為但根本不可能」。
今日股東會也提出是否比照國際大廠實施股票回購或分割。劉德音表示，台積電資本支出相當龐大，所購的錢已吃掉一大半，公司的考量是剩餘再配息給股東，目前並沒有實施股票回購的計畫。
至於股票是否分割，劉德音則表示「現在股價還不高啦！不用擔心」。財務長黃仁昭補充說，現今股市開放零股交易，資本市場交易活絡，沒有分割的考慮。
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