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台積董座劉德音：華為要追上台積電 那是不可能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長劉德音（右）今日霸氣回應，華為要追上台積電，那是不可能。左為即將接棒出任董座的魏哲家。 圖／聯合報系資料照片
台積電董事長劉德音（右）今日霸氣回應，華為要追上台積電，那是不可能。左為即將接棒出任董座的魏哲家。 圖／聯合報系資料照片

台積電今日舉行股東會，有股東發言提及近華為發展晶圓代工相當積極，向台積電董事長劉德音請教如何評斷，劉德音表示，台積電著重是自己發展的速度夠不夠快，台積電永遠有競爭對手，至於華為會不會超越台積電，本來他想請總裁魏哲家回答，後來就直接說，「總裁也不用回答了，因為但根本不可能」。

今日股東會也提出是否比照國際大廠實施股票回購或分割。劉德音表示，台積電資本支出相當龐大，所購的錢已吃掉一大半，公司的考量是剩餘再配息給股東，目前並沒有實施股票回購的計畫。

至於股票是否分割，劉德音則表示「現在股價還不高啦！不用擔心」。財務長黃仁昭補充說，現今股市開放零股交易，資本市場交易活絡，沒有分割的考慮。

劉德音 台積電 股東會

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