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台積電股東會／劉德音：美國建廠是因應全球供應鏈破碎化必然趨勢

經濟日報／ 記者蘇嘉維尹慧中／新竹即時報導

台積電（2330）4日舉行股東常會，這也是董事長劉德音任內最後一次主持股東常會，面對股東提問美國建廠成本高昂問題。劉德音表示，美國建廠成本勢必比台灣高，但這是全球供應鏈破碎化的發展必然趨勢，建廠需要學習曲線時間。

台積電目前正在美國亞利桑那州建廠，股東也提出疑問，美國建廠成本高昂是否會影響到台積電營運。劉德音對此表示，美國建廠成本自然比在台灣還高，但台積電在美國建廠的成本都比其他人還低，且現在全球破碎化的發展必然趨勢，因此台積電不得不赴美建廠。

劉德音指出，台積電赴美建廠只是發展的比較早，在當地建廠也需要學習，就跟台積電當初在30年前在台灣建立第一座8吋或12吋晶圓廠一樣，這需要學習曲線時間。

台積電今日股價表現相對平淡，目前在平盤上下游走，報價暫時達到846元。觀察三大法人昨日買賣超狀況，三大法人一共買超8,422張，結束連續五個交易日賣超，且三大法人皆同步呈現買超，當中以外資買超7,151張，買超張數最高。

台積電 美國 股東

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