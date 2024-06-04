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台積股東會／劉德音談股票分拆：股價還沒那麼高 傾向多發股息給股東

經濟日報／ 記者尹慧中蘇嘉維/新竹即時報導
台積電（2330）4日召開股東大會。圖／聯合報系資料照片
台積電（2330）4日召開股東大會。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）4日召開股東大會，董事長劉德音回應股東提問股票分拆幽默說，股價還沒那麼高，公司在回購股票議題上傾向直接多發股息給股東。

股東發言提問指出台積股價越來越高是否考慮分拆，還有美國大企業股票回購議題。劉德音回應提問指出，股價還沒那麼高，至於股票回購則是傾向直接多發股息給股東。

有股東提問指出，台積電客戶超微發表新產品、輝達也和創辦人同框，要以何人動作為依據。劉德音幽默說，「不要破壞我們和所有客戶的關係。」隨後引發現場笑聲陣陣，他並點名由魏哲家後續補充回答。

魏哲家隨後回應提到，剛才董事長已經說了，兩家公司跟我們關係都非常良好，我們都跟他們共同成長。語畢現場並響起掌聲。

台積電 股東 股票

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