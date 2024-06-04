台積董座劉德音最終一場股東會 向股東保證未來團隊還會創造最大價值

台積電董事長劉德音今日主持最後一次股東會，主持後因董事會改選，他自董事會卸任並退休。劉德音稍後將透過媒體向外界表達他退休後的規畫和對台積電的期許。今日進場前，保全高度警戒，力求股東會順利舉行並如期完成董事改選。

劉德音進場前獲得股東熱烈掌聲，總裁魏哲家也給了最高尊重，由劉德音走在前頭進場。

劉德音在致詞表示，感謝股東大力支持，讓公司股價表現相對強勢。

他說，台積電今年又是大大成長的一年，除了去年比較基期較低，也受惠於全球 AI 伺服器建置風潮，帶動先進製程需求強勁，也是台積電擅長的領域，因此對台積電未來幾年成長深具信心。

劉德音說，台積電今天已經是全球公認技術領先的半導體公司，但台積不會以此自滿，相反會持續加大力道投入研發，強調現階段AI 所需的運算力仍然是遠遠無法滿足的。

全球足跡方面，劉德音說，台積電正持續努力在日本、美國與德國建立新廠，公司必須用新方法在新地方與新的社會文化建立台積電新的製造基地，坦言採過程中雖面臨不少挑戰，但公司正持續學習並一一克服中，也是全球客戶對公司有高度信任的原因。

劉德音強調，台積電長期致力於技術卓越、地方發展、客戶信任與履行社會責任以及公司治理，相信未來經營團隊也將會持續為股東創造價值。

台積電今日股價小幅開低，呈現震盪。股中一度達到851元。