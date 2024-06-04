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迎接XR遊戲、社交、舞蹈新趨勢 HTC推出豪華升級版產品

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
HTC推出「VIVE XR Elite豪華升級版」，透過可愛的虛擬分身擺動姿勢很有趣，還可以獲得全身鍛鍊。（圖／宏達電提供）
HTC推出「VIVE XR Elite豪華升級版」，透過可愛的虛擬分身擺動姿勢很有趣，還可以獲得全身鍛鍊。（圖／宏達電提供）

宏達電4日宣布於全球推出「VIVE XR Elite 豪華升級版」，新版本價格不變，內含四款獨家配件，享有升級的人體工學設計，為全球VR遊戲和社交愛好者及商用用戶提供更加輕鬆便利、舒適及完整的體驗經驗。

HTC表示，「VIVE XR Elite 豪華升級版」的推出，展現對用戶需求的深刻理解與重視。自即日起，全球推出四款獨家配件，為回饋消費者對VIVE的支持，6月3日至7月3日期間，提供VIVE XR Elite老客戶同享優惠，在活動期間，老客戶至活動網頁登錄序號，即可免費兌換以上四款獨家配件。

HTC指出，VIVE XR Elite是款效能強大的消費型旗艦一體機，配有輕量化設計，並具備一機多用的特性，可輕鬆轉換成一副精巧的沉浸式眼鏡，藉由 VIVE 串流功能，還能體驗高擬真的 PC VR 遊戲大作。

產業觀察與分析的指標性公司普華PwC曾在2024年1月《推動電玩產業成長的五大趨勢》報告中提出，擴展現實（XR），包括增強現實（AR）和虛擬現實（VR），是另一個具有增長機會的領域。預估到2027年，全球XR市場將成長至74億美元，遊戲技術參與者將在數位生態系統中發揮關鍵作用。

HTC強調，隨著XR設備技術進步，VR社交和健康活動日益流行，人們在虛擬世界中進行各種娛樂活動，如舞蹈、運動訓練和互動遊戲，不僅拉近全球用戶的距離，且這一趨勢也正成為數位生活的新常態之一。「VIVE XR Elite 豪華升級版」的推出將進一步推動XR市場的發展，為人們在虛擬世界中帶來更豐富的遊戲、健康、社交、舞蹈等娛樂新體驗。

HTC VR

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