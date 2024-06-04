快訊

股后世芯是散戶怕的KY股 為何卻受亞馬遜貝佐斯青睞？

遭酸誤傷友軍 中捷「雨傘哥」還原事發經過：驚恐錯打

被黃仁勳點名的「阿婆水果攤」爆紅 財經網美衝通化夜市現場愣了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年薪酬最高上市公司愛山林 台積電排名24

中央社／ 台北4日電
根據證交所公布2023年台灣上市公司全體員工薪酬資訊，去年員工平均薪酬最高的上市公司是不動產代銷龍頭愛山林，台積電僅排第24名。(路透)
根據證交所公布2023年台灣上市公司全體員工薪酬資訊，去年員工平均薪酬最高的上市公司是不動產代銷龍頭愛山林，台積電僅排第24名。(路透)

根據證交所公布2023年台灣上市公司全體員工薪酬資訊，去年員工平均薪酬最高的上市公司是不動產代銷龍頭愛山林，員工平均薪酬新台幣552.6萬元，年增率高達93.8%；聯發科居第4位，台積電僅排第24名。

位居第2的是電子零組件廠聯德，員工平均薪酬522.5萬元、年增近6倍；第3名是貿易百貨業三商，平均員工薪酬494.9萬元，也較前一年成長95.1%。

IC設計龍頭股聯發科以417.7萬元居第4位；護國神山台積電301.5萬元，僅排第24名。

依公開資訊觀測站公告結果，2023年上市公司員工平均薪資前10名分別為愛山林、聯德、三商、聯發科、聯詠、台驊投控、勤益控、華固、創意、祥碩，金額都在344萬元以上；其中傳產股包辦6席，多於電子股的4檔。

其他員工平均薪酬300萬元以上的上市公司還有藥華藥、遠雄港、精成科、鑽石投資、瑞昱、和泰車、旭隼、洋基工程、聯華、鴻碩、達發、嘉澤、南僑、台積電。

另外，根據台灣證券交易所統計，2022年上市公司平均薪資排名，當年以日月光投控的550.8萬元奪冠，瑞鼎500.1萬元居次，聯發科499.2萬元排第3，前三名都是科技業。

上市公司 台積電

延伸閱讀

上市櫃員工薪酬 愛山林、信驊稱冠

台版晶片法優稅…四家申請 台積電、聯發科可望受惠

COMPUTEX 2024 聯發科推3奈米車用晶片

日經：魏哲家掌台積電 三挑戰

相關新聞

科技巨星齊聚COMPUTEX 賴清德：保證穩定供電等三件事

全球科技界矚目的台北國際電腦展COMPUTEX今（4）日開幕，總統賴清德出席並致詞。賴清德表示，展期的每一天都有科技巨星...

台積董座劉德音最終一場股東會 向股東保證未來團隊還會創造最大價值

台積電董事長劉德音今日主持最後一次股東會，主持後因董事會改選，他自董事會卸任並退休。劉德音稍後將透過媒體向外界表達他退休...

基辛格演說 上台先用中文問好 強調與台灣關係接近40年

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）4日在台北國際電腦展發表主題演說，一開場先有精彩的打鼓秀，接著基辛格一上...

台積董座劉德音：華為要追上台積電 那是不可能

台積電今日舉行股東會，有股東發言提及近華為發展晶圓代工相當積極，向台積電董事長劉德音請教如何評斷，劉德音表示，台積電著重...

台積電股東會／劉德音：公司股價強勁、續提股東創造最大價值

台積電（2330）4日召開股東常會，董事長劉德音在致詞提到，台積電股價強勁感謝股東支持，今天大家可以用比較輕鬆的心情來開...

當台灣首富遇到AI教父！林百里送給黃仁勳的禮物：桌球拍

台北國際電腦展今日登場，輝達執行長黃仁勳現身逛展，吸引眾多媒體與人潮簇擁，首站即是重要供應鏈夥伴廣達旗下雲達科技，廣達集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。