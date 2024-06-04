友輝優化產品組合有成 展望前景樂觀

友輝（4933）董事長吳昕杰表示，友輝近年積極優化產品組合有成，今年首季交出淡季不淡的獲利亮眼成績單，展望2024年雖然大環境仍有諸多不確定因素，但仍然抱持樂觀看法。將持續深耕利基型的筆電（NB）及車載用稜鏡片市場。他說，友輝高亮度光學膜產品已打入大多數高階車系的供應鏈，未來成長可期。

友輝3日召開股東常會，這是吳昕杰去年10月自父親吳東昇手中接下友輝董座長職務以來，首次以董事長身份主持股東會。會中順利通過各項議案，包括配發3元現金股利的盈餘分配案；友輝2023年EPS為4.22元，配息率達71.1%。

友輝去年全年合併營收24.98億元，年增9%。毛利27.17%，年增4.62個百分點。稅後純益3.4億元，年增18.1%；每股稅後純益4.22元。今年首季財報，合併營收6.11億元，季減13.6%，年增38.1%。毛利率28.04%，分別季減1.52及年增6.85個百分點。稅後純益1.59億元，季增1785.2%，年大增1629%；每股稅後純益1.95元，同寫近45季的獲利新高紀錄。

吳昕杰表示，回顧2023，為友輝在面臨挑戰時所表現出的韌性和成就感到自豪。在競爭激烈的市場中，持續優化產品線並專注於筆記型電腦和車載用稜鏡片的開發，利用多年的研發積累和自主技術，推出輕薄、節能、高色彩飽和度及環保的多元化材料。通過產品的差異化和區隔，在業界取得領先地位。客戶群涵蓋面板製造商和特殊面板公司，近年來，除稜鏡片外，並與主要客戶們緊密合作開發符合特殊需求的薄膜產品。