亞泥將以81.88元處份4萬張遠傳股票 處份利益6.51億元
亞泥（1102）3日晚間公告，將在4日以每股81.88元，處份遠傳電信公司（4904）普通股4,000萬股，處份金額約32.75億元，處分利益逾6.51億元，法人預期這筆處份金額將在今年第2季入帳。
亞泥是在2023年3月份以每股65.28元自日本電信商NTT Docomo加碼買下遠傳4.71%持股，收購後亞泥持有遠傳股份曾達到5.66%。
亞泥公告指出，該公司將在4日以每股81.88元處份遠傳電信公司普通股4,000萬股，若以遠傳3日收盤85.3元計算，折價率約4%，但是亞泥這次處份遠傳的價格，與過去一年以來的市價相比已在高檔價位。
遠傳電信在合併亞太電信綜效、用戶持續升級5G，以及新經濟業務穩定成長挹注下，今年前四月合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為15%、11.8%和5.9%，達338.63億元、118.11億元和38.71億元，前四月每股盈餘（EPS）為1.07元。
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