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英特爾CEO宴請供應鏈夥伴 基辛格：台灣是科技業中心

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
英特爾昨晚宴請供應鏈大廠，執行長基辛格出席。記者葉信菉／攝影
英特爾昨晚宴請供應鏈大廠，執行長基辛格出席。記者葉信菉／攝影

英特爾（Intel）執行長基辛格昨（3）日在寒舍艾美飯店宴請供應鏈，科技大廠董總相繼現身，鴻海（2317）、電子五哥等高層都是座上賓，基辛格高呼，「台灣為全球科技產業的中心」，擁有非常豐富的生態系與創新能量，並讚聲「富士康（Foxconn）是全球供應鏈偉大的創新者」。

基辛格昨日舉行VIP晚宴，現場供應鏈高層眾星雲集，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達副董事長梁次震、宏碁董事長陳俊聖、華碩董事長施崇棠、仁寶總經理Anthony Peter Bonadero、緯創總經理林建勳、緯穎董事長洪麗甯、英業達董事長葉力誠、神基總經理黃明漢、研華共同總經理蔡淑妍、和碩副董事長程建中、微星董事長徐祥、技嘉總經理李宜泰等大咖都是座上賓。

基辛格會前受訪時表示，COMPUTEX是每年整個產業的盛會，很榮幸來到台灣，並發表主題演講，期待與大家在舞台上度過美好的時光。

基辛格並說，台灣是全球科技產業的中心，AI就像25年前的網路一樣，每個產業都將迎來轉變，每家公司都會成為AI企業，並帶來成長機會，英特爾與台灣合作夥伴都看到許多市場商機，很高興能與其他科技大廠執行長交流，討論合作機會。

英特爾 董事長 鴻海

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