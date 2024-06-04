快訊

今天降雨機率提高！各地不定時短暫陣雨 北部高溫28度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超微來台設研發中心？蘇姿丰：考慮所有選項

經濟日報／ 記者鐘惠玲謝柏宏／台北報導
台塑集團總裁王文淵（左）率高層到場聆聽超微執行長蘇姿丰演講。 （中央社）
台塑集團總裁王文淵（左）率高層到場聆聽超微執行長蘇姿丰演講。 （中央社）

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨（3）日發表專講，為今天開跑的台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身，現場人氣旺，蘇姿丰隨後受訪，強調台灣在半導體生態系扮演關鍵角色。外媒詢問，超微這次在台灣大動作搖旗吶喊，不怕大陸反手制裁？蘇姿丰回應，超微布局全球，不會放棄大陸市場。

至於超微是否要來台灣設立研發中心，蘇姿丰並未給出明確的答案，強調超微一直尋求如何在台灣進行研發合作，因此會繼續關注在此的發展。惟她目前可能沒有關於研發中心相關的具體訊息，但考慮所有選項。

蘇姿丰昨日演講，也吸引不少供應鏈到場聆聽，台塑（1301）集團總裁王文淵親率台塑董事長林健男、台化（1326）董事長洪福源、及台塑化（6505）董事長陳寳郎等台塑三寶最高主管到場，最受外界矚目，面對媒體追問，王文淵表示「很期待AI時代到來。」

蘇姿丰說，台灣是該公司進行研究與開發的重要地區，超微已經有超過1,000人在這工作，為其所有產品組合，包括PC、資料中心等進行大量開發工作。

台塑集團 董事長 超微

延伸閱讀

Nvidia、AMD、安謀、高通同步上演「Computex行情」 股價盤前大漲

不只黃仁勳！蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住「這酒店」一晚房價曝光

輝達黃仁勳來自台南 議員籲頒榮譽市民、任市政顧問

AMD蘇姿丰邀請華碩董事長施崇棠同台 新款Zenbook 7月上市

相關新聞

蘇姿丰開講…超微秀新品 帶旺台積

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨（3）日表示，「現在還在十年AI超級循環的開端」，AI晶片是該公司現在的第一優先項目。她擔綱...

台版晶片法優稅…四家申請 台積電、聯發科可望受惠

「台版晶片法」租稅優惠已於5月底截止受理申請。經濟部昨（3）日表示，有四家半導體相關業者提出申請，預計7月中下旬完成審查...

AI PC三雄尬場引爆熱潮 高通執行長艾蒙：PC正在重生

超微（AMD）、高通昨（3）日都端出自家最新AI PC處理器，鎖定微軟新一代AI PC架構新標準「Copilot+PC」...

黃仁勳一席話台股漲 圖解與輝達合作的台灣AI供應鏈

台北國際電腦展（2024 COMPUTEX）今天開展，輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、高通執行長艾蒙、安謀執行長哈斯2、3日陸續發表演說，聚焦AI新時代；黃仁勳更披露與輝達有合作關係的台廠AI供應鏈。

宴請供應鏈 基辛格：台灣是科技業中心

英特爾（Intel）執行長基辛格昨晚宴請供應鏈，科技大廠董總相繼現身，鴻海、電子五哥等高層都是座上賓。基辛格高呼，「台灣...

搶AI財 3科技大咖秀火力

科技業三巨頭超微（ＡＭＤ）、高通、安謀（Arm）高層昨天齊聚台北，為搶食ＡＩ ＰＣ商機大秀火力。超微執行長蘇姿丰昨發表專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。