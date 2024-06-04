超微來台設研發中心？蘇姿丰：考慮所有選項

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨（3）日發表專講，為今天開跑的台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身，現場人氣旺，蘇姿丰隨後受訪，強調台灣在半導體生態系扮演關鍵角色。外媒詢問，超微這次在台灣大動作搖旗吶喊，不怕大陸反手制裁？蘇姿丰回應，超微布局全球，不會放棄大陸市場。

至於超微是否要來台灣設立研發中心，蘇姿丰並未給出明確的答案，強調超微一直尋求如何在台灣進行研發合作，因此會繼續關注在此的發展。惟她目前可能沒有關於研發中心相關的具體訊息，但考慮所有選項。

蘇姿丰昨日演講，也吸引不少供應鏈到場聆聽，台塑（1301）集團總裁王文淵親率台塑董事長林健男、台化（1326）董事長洪福源、及台塑化（6505）董事長陳寳郎等台塑三寶最高主管到場，最受外界矚目，面對媒體追問，王文淵表示「很期待AI時代到來。」

蘇姿丰說，台灣是該公司進行研究與開發的重要地區，超微已經有超過1,000人在這工作，為其所有產品組合，包括PC、資料中心等進行大量開發工作。