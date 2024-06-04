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COMPUTEX 2024 聯發科推3奈米車用晶片
聯發科（2454）執行長蔡力行將於今（4）日下午在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）舉行專題演講，聯發科昨天搶先曝光台北電腦展展場，大秀多面向技術實力，其中包括全球首款採用台積電3奈米製程打造的智慧座艙車用系統單晶片，目前已送樣，目標瞄準前裝市場。
聯發科的智慧座艙車用系統單晶片型號是MT2718，與全球地圖製作及定位導航技術業者TomTom合作，由該公司展示即時智慧儀表板與導航系統。
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