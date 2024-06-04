快訊

今天降雨機率提高！各地不定時短暫陣雨 北部高溫28度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

COMPUTEX 2024 聯發科推3奈米車用晶片

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）執行長蔡力行將於今（4）日下午在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）舉行專題演講，聯發科昨天搶先曝光台北電腦展展場，大秀多面向技術實力，其中包括全球首款採用台積電3奈米製程打造的智慧座艙車用系統單晶片，目前已送樣，目標瞄準前裝市場。

聯發科的智慧座艙車用系統單晶片型號是MT2718，與全球地圖製作及定位導航技術業者TomTom合作，由該公司展示即時智慧儀表板與導航系統。

聯發科 電腦展

延伸閱讀

ASIC市場前景亮 麥格理大升聯發科目標價至1,420元

台版晶片法投抵首次上路 經部：四家半導體公司提出申請

00881持有「黃仁勳概念股」12檔…占比近8成！近1個月報酬率6.76％

台股6月天 先蹲後跳…行情仍有機會攻22,000點

相關新聞

台版晶片法優稅…四家申請 台積電、聯發科可望受惠

「台版晶片法」租稅優惠已於5月底截止受理申請。經濟部昨（3）日表示，有四家半導體相關業者提出申請，預計7月中下旬完成審查...

宴請供應鏈 基辛格：台灣是科技業中心

英特爾（Intel）執行長基辛格昨晚宴請供應鏈，科技大廠董總相繼現身，鴻海、電子五哥等高層都是座上賓。基辛格高呼，「台灣...

搶AI財 3科技大咖秀火力

科技業三巨頭超微（ＡＭＤ）、高通、安謀（Arm）高層昨天齊聚台北，為搶食ＡＩ ＰＣ商機大秀火力。超微執行長蘇姿丰昨發表專...

AI PC三雄尬場引爆熱潮 高通執行長艾蒙：PC 正在重生

超微（AMD）、高通昨（3）日都端出自家最新AI PC處理器，鎖定微軟新一代AI PC架構新標準「Copilot+PC」...

AI PC華碩搶頭香 要當全球龍頭

超微（AMD）、高通昨（3）日大秀高算力AI PC處理器能量，有助帶旺下半年AI PC市場銷售，華碩搶頭香，昨日推出涵蓋...

超微來台設研發中心？蘇姿丰：考慮所有選項

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨（3）日發表專講，為今天開跑的台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身，現場人氣旺，蘇姿丰隨後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。