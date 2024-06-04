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AI PC華碩搶頭香 要當全球龍頭
超微（AMD）、高通昨（3）日大秀高算力AI PC處理器能量，有助帶旺下半年AI PC市場銷售，華碩（2357）搶頭香，昨日推出涵蓋超微與高通平台的全新AI PC全線出擊，喊要當全球AI PC龍頭，並找來微軟、超微、輝達等三巨頭站台，搶第一手商機。
華碩昨天再次於台北國際電腦展舉辦大型實體發表會，主題為《Always Incredible》，由共同執行長胡書賓主持。
胡書賓說，在這波AI革命中，華碩要掌握先機，推進「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities.」AI發展策略，致力打造智慧和永續的未來，透過華碩跨產品線組合的AI解決方案，實現人人隨時隨地可使用AI的願景。
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