宴請供應鏈 基辛格：台灣是科技業中心

英特爾（Intel）執行長基辛格昨晚宴請供應鏈，科技大廠董總相繼現身，鴻海、電子五哥等高層都是座上賓。基辛格高呼，「台灣為全球科技產業的中心」，擁有非常豐富的生態系與創新能量，並表示「富士康是全球供應鏈偉大的創新者」。

基辛格昨天舉行ＶＩＰ晚宴，現場供應鏈高層眾星雲集，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達副董事長梁次震、宏碁董事長陳俊聖、華碩董事長施崇棠、仁寶總經理Anthony Peter Bonadero、緯創總經理林建勳、緯穎董事長洪麗甯、英業達董事長葉力誠、神基總經理黃明漢、研華共同總經理蔡淑妍、和碩副董事長程建中、微星董事長徐祥、技嘉總經理李宜泰等人都是座上賓。

基辛格會前受訪時表示，台北國際電腦展（COMPUTEX）是每年整個產業的盛會，很榮幸來到台灣，並發表主題演講，期待與大家在舞台上度過美好的時光。基辛格會在今天上午發表專題演講。

基辛格並說，台灣是全球科技產業的中心，ＡＩ就像廿五年前的網路一樣，每個產業都將迎來轉變，每家公司都會成為ＡＩ企業，並帶來成長機會，英特爾與台灣合作夥伴都看到許多市場商機，很高興能與其他科技大廠執行長交流，討論合作機會。

基辛格會後親自送賓客們離開，他表示，這些供應鏈夥伴都是幾十年的朋友，「絕對會深化合作關係」，台灣擁有非常豐富的生態系與創新能量，早餐時迸出的想法，隔天午餐可能就有原型出現，進展非常快速。

劉揚偉會後受訪時也說，會深化與英特爾的合作，英特爾一直都是鴻海最重要的供應商之一。