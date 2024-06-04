安謀架構拚導入千億台裝置 執行長哈斯喊現在是 AI 關鍵時刻

全球矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）昨（3）日表示，現在是AI的關鍵時刻（AI's big bang moment），功耗表現成為關鍵，省電才是王道。安謀架構具低功耗等優勢，將助攻全球晶片業者開發AI產品，預估2025年底全球會有超過1,000億個AI裝置搭安謀架構晶片。

安謀看好自家架構在AI時代表現，法人認為，聯發科（2454）後續將是安謀未來主要大客戶之一，下半年將陸續推出AI手機、AI PC等領域新款處理器，攜手安謀搶食龐大的AI商機。

哈斯昨天以「Accelerating AI innovation from cloud to edge（加速從雲到端的AI創新）」為題，發表專講，聚焦AI將為人類社會釋放前所未見的能力，並強調讓開發人員在基於安謀架構的軟體解決方案的環境中輕鬆創新，加速將安謀基礎運算解決方案推向市場。

哈斯在演講開場，先用中文「你好」向觀眾打招呼，並表示很高興回到台灣，這裡有很棒的夜市，他也親自去逛了夜市一趟。相較於輝達執行長黃仁勳去逛台灣夜市被人群簇擁的照片，原先也擔心自己去逛夜市會有被包圍的問題，但事實上只有自己一個人，幽默感十足讓全場笑聲不斷。

回到主題，哈斯直言車用、行動、雲端、運算都會出現大量需求，推升安謀架構晶片出貨持續增加。

哈斯說，微軟在2012年台北國際電腦展發表平板電腦Surface RT，當時沒有Windows原生採用安謀架構的應用程式。十多年後，現在已經有許多安謀架構的原生應用程式和開發工具。

哈斯直接點出目前AI發展的關鍵問題。他指出，預期到2030年，伺服器所需能耗將會是2025年的五倍，這表示功耗在未來就是一切，省電才是王道。



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