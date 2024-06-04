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AI PC三雄尬場引爆熱潮 高通執行長艾蒙：PC正在重生

經濟日報／ 本報綜合報導
高通總裁暨執行長艾蒙昨天在台北國際電腦展演講。記者蘇健忠／攝影
高通總裁暨執行長艾蒙昨天在台北國際電腦展演講。記者蘇健忠／攝影

超微（AMD）、高通昨（3）日都端出自家最新AI PC處理器，鎖定微軟新一代AI PC架構新標準「Copilot+PC」，主打更高算力。高通執行長艾蒙更高喊「PC正在重生」，將會帶來多種新的可能性，「我們真的希望攜手創造歷史」。

伴隨英特爾也規劃推出新款AI PC處理器，AI PC處理器三雄新品都將到位，以高算力搶市，預料將引爆新一波AI PC熱潮。

法人指出，超微、英特爾陸續推出以x86架構設計的AI PC處理器新品，打破先前由高通以安謀（Arm）架構設計的「驍龍X Elite」處理器短暫獨霸微軟新世代AI PC「Copilot+PC」的局面，三強大秀新品，算力同步提升，有助刺激終端買氣，帶動新一波AI PC商機。

昨天COMPUTEX主題演講由超微執行長蘇姿丰打頭陣，以「高效能運算邁向AI時代」為題進行演說，下午由高通總裁暨執行長艾蒙以「PC產業將重生」為題接棒。今天上午則有英特爾執行長季辛格以「讓人工智慧無所不在」為題發表演講。

微軟先前推出專為生成式AI設計的Windows PC 「Copilot+PC」，是帶有神經處理單元（NPE）的Windows PC新名詞也是新標準，有「最強AI PC標準」之譽。

超微、高通對標「Copilot+PC」，紛紛端出新款AI PC處理器。超微執行長蘇姿丰昨天宣布，推出第三代生成式AI處理器Ryzen AI 9 HX 370，擁有有新的NPU「XDNA 2」、新的Zen 5核心，主打Copilot PC內最強的NPU。她也陸續邀請微軟Windows主管與惠普執行長羅爾斯、華碩（2357）董事長施崇棠上台。超微指出，新款AI PC處理器採用改良的NPU，可提供高達50 TOPS的AI性能。

高通從手機跨入PC領域，其驍龍X系列晶片使其在Copilot+ PC這個戰場嶄露頭角，艾蒙於昨日的演講高喊「PC正在重生」，將會帶來多種新的可能性。

昨天包括宏碁（2353）董事長陳俊聖、華碩共同執行長許先越、戴爾、惠普、聯想高層等都親自為高通站台。同時，包括廣達（2382）副董梁次震、研華（2395）董事長劉克振、宏達電（2498）董事長王雪紅、日月光（3711）營運長吳田玉、英業達（2356）董事長葉力誠與總經理蔡枝安等大咖都到場聆聽演講。

AI 處理器 高通

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