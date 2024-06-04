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搶AI財 3科技大咖秀火力

聯合報／ 記者簡永祥蘇嘉維／台北報導
超微執行長蘇姿丰（左）昨在台北國際電腦展發表主題演講，並邀請華碩董事長施崇棠（右）等科技業高層上台，施崇棠也宣布新款Zenbook將在七月上市。記者蘇健忠／攝影
超微執行長蘇姿丰（左）昨在台北國際電腦展發表主題演講，並邀請華碩董事長施崇棠（右）等科技業高層上台，施崇棠也宣布新款Zenbook將在七月上市。記者蘇健忠／攝影

科技業三巨頭超微（ＡＭＤ）、高通、安謀（Arm）高層昨天齊聚台北，為搶食ＡＩ ＰＣ商機大秀火力。超微執行長蘇姿丰昨發表專題演講，在被美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）記者問到在台大動作搖旗吶喊，難道不怕大陸反手制裁的問題時？蘇姿丰毫不避諱說，超微布局全球，不會放棄中國市場。

蘇姿丰說，半導體生態系統是一個全球性的網絡，台灣在這個生態系統中扮演著關鍵角色，超微特別是在製造領域，與重要的供應商如台積電及眾多後端合作夥伴、載板合作夥伴有著密切合作。

蘇姿丰指出，除了製造業，台灣還有許多幫助構建生態系統的合作夥伴，包括原始設計製造商（ＯＤＭ）和合約製造商。她認為，擁有一個全球性的生態系統對超微來說至關重要，台灣對於半導體生態系非常重要，而超微布局全球，不會放棄中國市場。

台北國際電腦展（2024 COMPUTEX）今天開展，蘇姿丰昨天發表專題演講，為這場年度盛會暖場。蘇姿丰在演說中單挑英特爾的ＡＩ ＰＣ，宣布推出第三代Ryzen ＡＩ ＰＣ，ＮＰＵ算力達50 TOPS，超越英特爾的45 TOPS，並超越高通，將是全球最強大的ＡＩ ＰＣ處理器。

不過，高通執行長艾蒙在另一場專題演講表示，電腦產業將重生，新世代電腦將由高通驅動，直接向英特爾和超微踢館。

昨天發表演講還有全球矽智財（ＩＰ）龍頭安謀（Arm）執行長哈斯，他指出，資料中心的能源消耗巨大，若按照目前市場步調發展下去，預期到二○三○年，伺服器能耗將會是二○二五年的五倍，因此省電才是王道。而安謀架構具備低功耗特性，資料中心、ＡＩ手機或ＡＩ ＰＣ採用安謀架構處理器，將可有效降低功耗或提升運算效力。

而輝達執行長黃仁勳在台灣掀起夜市話題，哈斯在演講中也表示很高興回到台灣，這裡有很棒的夜市，他也去逛了夜市一趟。相較於黃仁勳去逛台灣夜市被人群簇擁的照片，他說原先擔心自己會有被包圍的問題，但事實上只有自己一個人。這一席幽默感十足談話讓全場笑聲不斷。

夜市 生態 超微

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