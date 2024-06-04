蘇姿丰開講…超微秀新品 帶旺台積

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨（3）日表示，「現在還在十年AI超級循環的開端」，AI晶片是該公司現在的第一優先項目。她擔綱台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開幕主題演講，一口氣透露超微五款新晶片的進展。業界看好，超微新品競出，主力代工廠台積電（2330）喜迎高階製程大單，後市看俏。

台積電一貫未揭露單一客戶訊息。法人推估，超微2023年對台積電營收貢獻占比約9.2％，是第二大客戶，僅次於蘋果。市場看好輝達、超微新品對台積電的助益，激勵台積電昨天股價大漲25元、收846元，ADR周一早盤漲約1%。

蘇姿丰在受訪時指出，她看到需求從下半年可能延續到2025年或更久，未來五年年成長率應可輕鬆超越50％，而2027年市場規模可能達4,000億美元。

蘇姿丰以「高效能運算邁向AI時代」為題發表演講，並揭露多個新品，由代號為「 Granite Ridge 」的Ryzen 9000系列晶片打頭陣，標榜是全球最快的消費型PC處理器，採用Zen 5架構，其中Ryzen 9 9950X更強調是遊戲與創造者最棒的選擇，相關系列產品將於7月上市。

蘇姿丰隨即將主題切入AI PC，認為將使PC功能更智慧化，並發表代號「Strix Point」的第三代超微Ryzen AI筆電處理器，標榜是世界上最好的Copilot+ PC處理器，其中配置NPU的算力可達50 TOPS。

至於AI加速器晶片產品線，蘇姿丰除強調MI300X的性能優異，也公布今年第4季會推出MI325X，將搭載HBM3E高頻寬記憶體，還有明年將亮相的MI350系列，會以3奈米製程打造，號稱AI效能躍進幅度為超微史上最大，以及2026年會登場的MI400系列。

另外，蘇姿丰也預告第5代EPYC產品，代號「Turin」，標榜是世界上最好的資料中心CPU，將在下半年推出。她也介紹超微為邊緣AI所打造的產品，也就是第二代Versal AI Edge系列。