日經：魏哲家掌台積電 三挑戰
台積電（2330）總裁魏哲家4日起將接任董事長，肩負起更吃重的角色，日經新聞分析，他將面臨三大挑戰，包括最無法控制的地緣政治風險，以及台積電未來成長和持續提高運算能力。
魏哲家2018年接任總裁以來，在他和董事長劉德音六年來的帶領下，台積電市值成長將近兩倍，營收和淨利都翻揚一倍以上。
日經新聞指出，魏哲家身兼新職後，將面臨多項挑戰，最顯著者就是地緣政治。台經院產經資料庫總監劉佩真說，不確定性包括美國前總統川普會否重返白宮、地緣政治是否會出現新的變化，以及美國未來對台灣的晶片業和台積電的態度。
第二個挑戰涉及台積電本身的成長，魏哲家在總裁任內之初，多數產能都集中在台灣，近年來已展開前所未見的海外擴張。同時，晶片業也面臨著整個產業典型的重大轉變。先進晶片製造商仍在努力進一步微縮電晶體以提高運算能力之際，也開始另闢蹊徑。
曾和魏哲家共事過的台積電前高階主管，形容魏哲家個性謙卑，但有不服輸的意志力。
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