台版晶片法優稅…四家申請 台積電、聯發科可望受惠

「台版晶片法」租稅優惠已於5月底截止受理申請。經濟部昨（3）日表示，有四家半導體相關業者提出申請，預計7月中下旬完成審查。外界預估台積電（2330）、聯發科（2454）等大廠提出申請適用。

為鼓勵業者加碼投入前瞻創新研發及投資先進製程設備，經濟部於2023年推出《產業創新條例》第10條之2修法，俗稱「台版晶片法」，提供優惠抵減率，包含前瞻創新研發支出當年度抵減率25%，及購置先進製程設備支出當年度抵減率5%，租稅獎勵堪稱史上最大。今年2月首度受理企業，截止日期為5月31日。

針對適用資格門檻，根據經濟部公告的投資抵減辦法，經濟部、財政部共同規劃以研發費用達60億元、研發密度達6%、購置用於先進製程之設備支出達100億元為資格門檻，不限適用產業類別；且2023年有效稅率為12%，才能適用產創條例10之2的租稅減免。

據了解，2023年符合研發費用達60億元、研發密度達6%兩大門檻的上市企業有九家之多；不過，產業發展署表示，僅四家提出申請適用台版晶片法之租稅優惠，惟不便透露公司名單，僅說申請業者皆為半導體相關廠商。外界預期，台積電及聯發科是國內投入研發最多的兩家最具競爭力公司，可望受惠於台版晶片法。