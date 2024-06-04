夏普揪伴 強攻資料中心
鴻海（2317）旗下夏普積極轉型，將攜手日商KDDI、Datasection與美超微，將堺市10代面板廠（SDP）改造成亞洲最大規模的AI資料中心，並將搭載輝達（NVIDIA）最新GB200 NVL72 AI伺服器。
法人看好，夏普揮軍AI資料中心領域，有助公司轉型，助攻鴻海業外表現。
日本系統委託研發商Datasection 昨（3）日宣布，已和夏普、KDDI、美超微簽訂基本協議，四家公司計劃將SDP打造成亞洲最大規模的AI資料中心。夏普、KDDI與Datasection將設立一家合資公司，在SDP建置AI資料中心，且計畫從Datasection合作夥伴美超微採購搭載輝達GB200 NVL72及液冷解決方案的AI伺服器。
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