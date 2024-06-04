鴻海布重兵全方位搶商機 旗下鴻佰解決方案涵蓋三大平台
台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）今天起開跑，鴻海（2317）集團大秀AI能量，旗下鴻佰科技昨（3）日宣布，將在台北國際電腦展展示次世代AI數據中心全方位解決方案，涵蓋輝達（NVIDIA）、超微（AMD）與英特爾三大平台新品，並將展示輝達最新的GB200 AI伺服器。
鴻海集團全力衝刺AI布局，與輝達關係深厚。鴻海旗下工業富聯（FII）早在2017年開始就與輝達合作開發伺服器，當時推出全球第一台AI伺服器HGX1，OpenAI創立時，有一張照片是輝達執行長黃仁勳贈送一台AI伺服器給特斯拉創辦人馬斯克，並且在上面簽名，那款伺服器就是工業富聯與輝達共同研發的第一代AI伺服器。
鴻佰科技總經理丁肇邦表示，AI正在加速各行業數位化轉型，鴻佰的AI產品和解決方案，結合最尖端軟硬體研發與先進功效，提供高性能、高能效、可擴充的產品及服務，協助推動綠色數位轉型進程，釋放AI無窮潛能。
鴻佰是首批搭載輝達Blackwell架構GPU的合作夥伴之一，並揭示下一代AI資料中心的全新面貌，亮相最新的輝達GB200 NVL72伺服器機櫃。此系統支援多節點與液冷設計，將72個Blackwell GPU與36個Grace CPU串聯成一個巨大的運算單元，可為兆級參數的大型語言模型實現訓練和即時推論。
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