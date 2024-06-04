仁寶出運…並列輝達、英特爾鏈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宴請供應鏈，仁寶（2324）為電子五哥中唯一未受邀者，引起話題，所幸黃仁勳2日在台大專講時秀出的供應鏈名單，仁寶入列其中，破除「仁寶不是輝達協力廠」與「仁寶不受輝達重視」的傳言。

業界分析，從仁寶董座陳瑞聰信心滿滿喊出要成為前三大AI伺服器廠的雄心來看，仁寶與輝達的關係絕對「非比尋常」，後續合作非常值得期待。另外，英特爾執行長基辛格昨（3）日宴請供應鏈，仁寶總經理Anthony Peter Bonadero也是座上賓，也反映仁寶的產業地位深受推崇。

黃仁勳上周四（5月30日）晚間宴請供應鏈，電子五哥中，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里及副董事長暨總經理梁次震、緯創執行長暨總經理林建勳、英業達董事長葉力誠及總經理蔡枝安均出席與會，獨不見仁寶。

仁寶上周五（5月31日）召開股東常會，會後談及此事，陳瑞聰坦言，看到黃仁勳邀約晚宴，電子四哥都到齊，仁寶沒在裡面，心裡很有感。

陳瑞聰並直言對此「感到遺憾」，他說，早期在PC時代仁寶也與輝達很熟，AI PC方面也是早期研發夥伴，AI伺服器未在策略夥伴行列，會力拚短時間內扭轉這個局面。

不過，黃仁勳日前在台大發表專講，秀出以台灣為中心的背板，羅列台灣供應鏈夥伴，仁寶也在其中，一掃晚宴未受邀的遺憾。

而基辛格昨日邀請的VIP供應鏈晚宴，仁寶新上任總經理的Anthony Peter Bonadero也獲邀。