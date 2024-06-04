仁寶拚全球伺服器廠三強 相關營收要激增四倍

仁寶（2324）董事長陳瑞聰甫上任，即宣示要大力衝刺AI伺服器業務，高喊未來三年伺服器營收要是現在的五倍，朝千億元大關邁進，不僅要搶下至少一家大型雲端服務供應商（CSP）訂單，更要成為前三大AI伺服器廠商。

仁寶今年邁入成立40周年，陳瑞聰近日也對員工信心喊話。據轉述，陳瑞聰認為，40歲相當於壯年期，正是精采的時候，未來每一年會愈來愈精采，並會加速拓展非PC業務，伺服器則會是其中的重中之重。

近兩年來AI伺服器商機火熱，代工大廠普遍大力投入，仁寶腳步相對落後。陳瑞聰坦言，最大遺憾是在AI伺服器上落後同業很多，導致仁寶在電子五哥排名漸漸落後，未來會全速前進、集中資源迎頭趕上，目標三年內成為前三大AI伺服器廠。

仁寶AI伺服器業務喊衝

仁寶目前伺服器團隊約700人，陳瑞聰表示，同業在伺服器團隊的規模約1,500至2,000人，因此仁寶未來團隊還會再擴充，將更多心力轉往AI伺服器，補足研發動能，包括水冷式散熱、電源及測試等面向，未來併購方向與策略也將聚焦AI伺服器領域，尋求更多併購機會或國外合作夥伴。

仁寶目前伺服器營收占比約2%，年營收規模約150億至200億元。陳瑞聰指出，現階段伺服器客戶主要是一家品牌客戶，也於歐洲取得白牌客戶訂單，接下來將積極切入大型雲端服務供應商供應鏈。

目前全球雲端服務供應商以亞馬遜、微軟、Google、Meta四家美系大廠馬首是瞻。陳瑞聰高喊，仁寶三年內至少要拿下四大美系雲端服務供應商的一家訂單，並設下伺服器營收千億元的目標，中長期來看，目標五至七年內，AI伺服器營收占比達到三成。

陳瑞聰說，未來也會著眼提高非PC營收貢獻，積極發展車用電子業務，雖然今年電動車市場有雜音，但看好長期趨勢不變，將搶進車用感測、安全駕駛等，再進一步切入自駕領域。

因應車用業務擴大，陳瑞聰透露，將在波蘭設新的車載產線，美國、墨西哥新廠工程也加速進行中。

仁寶上周五（5月31日）召開股東會，全面改選董事，原董事長許勝雄卸任交棒，由原副董事長陳瑞聰執掌兵符、接下董座。



延伸閱讀

仁寶出運...並列輝達、英特爾鏈

英特爾 CEO 宴請供應鏈夥伴 基辛格：台灣是科技業中心