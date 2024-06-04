和碩：加入AI領域永不嫌晚 董座童子賢喊不擔心沒客戶

和碩（4938）集團搶進AI伺服器商機，昨（3）日宣布與輝達（NVIDIA）合作，端出旗艦級企業AI伺服器GB200 NVL72。即便和碩是伺服器後進者，和碩董座童子賢強調，加入AI領域永遠不嫌晚，「目前光客戶提出解決方案的太多了，不用擔心沒有客戶。」

和碩昨天在總部揭露全新伺服器產品線，展示AI智慧製造與AI伺服器創新解決方案，至於目前客戶有哪些？和碩技術長徐衍珍透露，目前鎖定區域型市場及中小型雲端服務供應商。

和碩集團搶進AI伺服器

相較於其他電子代工同業，和碩在伺服器領域屬於後進者。徐衍珍坦言，目前大型雲端服務供應商的AI伺服器主要是同業在供貨，和碩當下著重中東市場，如摩洛哥有在投入業務，這不是由大型雲端服務供應商主導。其次，美國也有一些小型的雲端服務供應商，和碩目前已在談一些商務合作。

童子賢強調，加入AI領域永遠不嫌晚，「AI會重新定義所有的產品與服務狀態，就像早上八、九點的太陽剛開始發光發熱。」他說，「市場之大非一家所能獨享，若被一家獨享，保證市場做不久、做不大。」

童子賢舉例，十幾年前創業時要做主機板的時候，很多人都說市場已經飽和了，但事實上世界太大了，市場不能自己吞下去，「目前光客戶提出解決方案的太多了，不用擔心沒有客戶。」

徐衍珍補充，和碩是輝達重要夥伴，整合大家的需求並透過整體解決方案，得到很多回響，現在很多雲端服務供應商客戶都在自研晶片，且這條道路還很長，因此和碩機會很大。

和碩昨天展示與輝達攜手合作，共同建置的旗艦級企業AI伺服器GB200 NVL72，和碩亦在MGX架構上亦持續開發多款AI伺服器產品，推出氣冷MGX 4U伺服器，名為「Marco」，加速人工智慧訓練和推論工作。和碩另推出NVIDIA OVX伺服器「Ronnie」，旨在滿足AI、圖形和Omniverse應用程式的嚴苛需求。

和碩並推出L11液冷架構「Holley」，能在提升效能之餘節能40%。和碩還建立L11系統監控軟體與RPU流量控制的散熱機制。除了傳統的單相液冷技術外，和碩還亦有雙相液冷技術、浸沒式冷卻技術。

儘管鴻海、廣達等同業已率先卡位伺服器市場，和碩仍快速搶進輝達GB200首波AI伺服器供應商，輝達執行長黃仁勳也在2日演講中，將和碩列為關鍵供應商。



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